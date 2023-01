Con el impacto de las sanciones, se esperan más aumentos de diésel. El caso de los impuestos especiales está previsto que se repita de nuevo y ya en febrero

Para el diésel, lo peor probablemente esté por venir. Se espera que el problema de los impuestos especiales se vuelva más candente de lo que es ahora. A diferencia de la gasolina, que es la que más utilizan los automóviles, el diésel es el combustible que “mueve al mundo”. Además de los coches Opera en camiones, maquinaria industrial y agrícola así como otros medios de transporte. A partir de febrero Embargo occidental a Rusia se estirará para productos refinados del petróleo Entre ellos, de hecho, está el diesel, del cual Moscú fue y sigue siendo uno gran recurso. La prohibición dificultará el ingreso de combustible diesel ruso a Europa e Italia sin drenar los flujos. Es probable, como ya está ocurriendo hasta cierto punto ahora, que el petróleo ruso Se envía a países como India Aquí hay un repetidor para cargar después Combustible diésel “limpio” en los mercados occidentalesCon el consiguiente aumento de costes. También es probable que recurramos a prácticas más marginales como Mezcla de diesel de varias fuentes en regiones fuera de la Unión Europea (el sistema ya utilizado en los últimos meses por algunos transportistas) para disimular el componente ruso. Moscú también puede contar con una flota de barcos fantasmas, que no son propiedad de Rusia y que pueden utilizarse para eludir la prohibición. La verdad segun lo que escribe la agencia bloomberg, La Unión Europea tendrá que reemplazar aprox. 600 mil barriles por día de diésel importado de Rusia. La prohibición, sin embargo, no estará exenta de sufrimiento para el Kremlin. Las estimaciones de los efectos son algo inciertas.. Algunos analistas creen que Moscú tendrá que redirigir hasta dos tercios de sus exportaciones de diésel.

Sin embargo, también son las empresas las que tienen que encontrar suministros alternativos. refinerías europeas, Tipos alemanes, que hasta ahora habían dependido mucho de los suministros rusos. El bloqueo también cae sobre Sector bajo presión durante algún tiempo También por la baja inversión. La política y las finanzas impulsan a todos Hacia el desarrollo de fuentes renovables de energía Esto hace que los productores se muestren reacios a participar en el desarrollo de nueva capacidad de refinación. Las otras incógnitas El precio de la materia prima, Petróleo, también vinculado a las perspectivas de crecimiento económico mundial que determina la demanda del mismo. En los últimos dos meses y medio el costo del crudo disminuyó 15% Desde poco menos de $ 100 a $ 85 por barril. Este linaje ha sido traducido Sobre el componente industrial del coste de la gasolina y el gasóleo, Que a su vez disminuyó (aunque el beneficio para los automovilistas fue completamente eliminado por la inundación Reimposición del impuesto especial decidida por el gobierno de Meloni). Pero solo en julio pasado, el barril se negoció a un nivel $110 Sobre todo, si la desaceleración económica resulta ser menos pronunciada de lo esperado, no es imposible que los precios comiencen a subir nuevamente. En una entrevista concedida a Corriere della Sera Presidente de Nomisma Energia (centro de estudios cercano a la industria petrolera, asi que) david taparelli Mencionó que “los precios de los combustibles Hoy son muy bajos. No me atrevo a pensar en lo que puede pasar cuando suba el precio del petróleo, me temo. Esperaba Ascendía a 2,6 euros el litro. En cambio, el precio del crudo sigue siendo bajo, por lo que los aumentos se han mitigado sin reducir los costos de producción”.