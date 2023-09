“Con Badelj y Strootman perdemos jugadores importantes”.

Udinese – Génova, rueda de prensa de Gilardino

“Siempre debemos llevar la euforia con nosotros, especialmente después de victorias como la que logramos contra la Roma. Es energía positiva y debemos llevarla a Udine. Necesitamos recuperarnos rápidamente, hay voluntad de ir a jugar el partido y lo sabemos.” “Nos enfrentaremos a un equipo que está pasando por dificultades, pero la clasificación no refleja su valor. Tendremos que afrontar este partido con fiereza desde el primer minuto hasta el último”.

Condiciones de los heridos

“Evaluaremos a Baddeley y Strootman en los próximos días, así como a Ekuban. Estamos esperando a Sabelli hoy para comprender mejor sus circunstancias. Con Milan y Kevin nos faltan jugadores importantes, pero estamos trabajando bien y hasta ahora todos han estado en forma, lo cual es muy satisfactorio. ¿Friendrup en lugar de Badelj? Puede jugar más roles en el mediocampo”.

Posibles opciones de formación.

“Hoy, antes del entrenamiento de la tarde, evaluaremos algunas de las condiciones físicas de algunos jugadores para intentar poner el mejor equipo en el campo para el partido de mañana. Necesitamos pensar en mañana, no en lo que sucederá dentro de una semana. Todavía tengo esto tarde y mañana por la mañana para decidir las opciones finales”.

Malinowski se recuperó

“Está bien, es un jugador joven. Cuando llegó quería que jugara de inmediato y en ese momento probablemente no estaba en su mejor momento. Hubo un breve período en el que jugó menos o no jugó, pero “eso no No me resta respeto por él. “Es un jugador importante. Cuando entra al campo, tiene que marcar la diferencia y todos esperamos mucho de él”.