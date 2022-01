Comparación de videos sobre las diferencias – Nerd4.life

Uncharted: The Gathering – El legado de los ladrones vuelve a ser el protagonista Comparación de vídeos aparecen uno al lado del otro Versiones de PS4 y PS5, destacando diferencias Entre los dos, en realidad no está muy claro al menos con respecto a ese video en particular.

El video se publicó en el canal de YouTube “Ultimate Gamerz” y no está claro cómo se hizo: dado que es probable que haya una prohibición del material de video de Uncharted: Legacy of Thieves, es posible que el video se haya creado en base a partes de los avances. por lo que no nos encontramos ante un análisis técnico en profundidad.

Para ver las diferencias en los detalles, junto con datos precisos relacionados con precisión y rendimiento En esta nueva entrega de PS5 habrá que esperar a las clásicas analíticas postlanzamiento, pero de momento todavía podemos hacernos una idea general de las mejoras que se deberían haber aplicado a los originales en este set que incluye Uncharted 4: A Thief’s End y Uncharted: L’Lost Legacy en la versión de PS5.

Las nuevas incorporaciones a la PS5 son las que Sony trae oficialmente con la oferta del paquete, o la presencia de tres opciones gráficas diferentes con mejoras Aplicación, audio 3D, carga rápida y compatibilidad con el controlador DualSense. En cuanto a las tres modalidades de honorarios, son las siguientes: