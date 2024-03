Cómo un eclipse podría ayudar a unir a un Estados Unidos fracturado

En Oakland, Nueva Jersey, donde los habitantes se reunieron en la biblioteca para observar el eclipse parcial pero descubrieron que no había suficientes gafas de sol para que todos pudieran observar con seguridad, quienes las usaban las compartían con quienes no las usaban. Una mujer dijo al periódico local: “Dadas las experiencias que hemos tenido en todo el país recientemente, es bueno ver a todos unirse y hacer que esto suceda”.

Al final de mi última charla en Cleveland, un miembro de la audiencia me envió una pregunta en el escenario. “Parece que el eclipse reúne a mucha gente”, comenzó. ¿Por qué no podemos continuar de esta manera asombrosa… después del eclipse? ¿Cómo podemos beneficiarnos de ello?

En ese momento deseaba tener la sabiduría de un rabino, porque no sabía la respuesta. Pero quizás hacer la pregunta sea un comienzo. Un espectáculo de cuatro minutos no reparará la estructura de nuestro país desgarrado por años de desconfianza mutua, pero si suficientes de nosotros nos interponemos en el camino de la sombra de la luna el 8 de abril, el eclipse podría recordarnos la unidad que anhelamos. recuperar. Esto por sí solo puede arreglar algunos puntos.

David Barron, ex corresponsal científico de la Radio Pública Nacional (NPR) y actual jefe de astrobiología de la Biblioteca del Congreso, es el autor de American Eclipse: A Nation's Epic Race to Catch the Moon's Shadow and Win World Glory. Ha sido testigo de ocho eclipses solares totales en los cinco continentes.