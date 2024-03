Las aplicaciones del smartphone se utilizan varias veces al día, por eso hay quien valora personalizarlas, tener su propio fondo de pantalla, fácil de visualizar y que se adapte a sus necesidades. Parece ser la última tendencia.Icono de WhatsApp beigeQue combina bien con cualquier otro color y no hace cosquillas en la vista como el verde claro normal. A continuación te explicamos cómo activar el modo beige en WhatsApp cambiando el color del icono.

¿Whatsapp cambia de color?

Recientemente, la función de personalizar los íconos y logotipos de aplicaciones ha regresado. Clásico tono verde Lo que Whatsapp ha conservado desde sus inicios se sustituye cada vez más por colores diferentes e inusuales en las capturas de pantalla. Estético Compartido por muchos usuarios. Entre estos, Color beigeEn nombre del gusto estético minimalista y de colores neutros que garantizan elegancia, orden y máxima personalización.

A pesar de la gran demanda de los usuarios, WhatsApp Aún no se ha sugerido oficialmente que se pueda cambiar el ícono o su color. Eso no quiere decir que no vaya a suceder, dado el interés en la personalización de la interfaz que ha estado marcando toda la línea Meta últimamente.

En Whastapp, por ejemplo, es posible elegir entre el modo claro y oscuro (también útil para no cansar demasiado la vista por la noche) y efectivamente puede haber novedades sobre este punto, pero no hay ningún color nuevo para el logo de la aplicación. A pesar de ello, cambiar al modo beige es completamente posible y seguro.

Cómo activar el modo beige para el icono

Como se mencionó anteriormente, sin embargo Activa el modo beige para el ícono de WhatsApp No es posible confiar en la configuración de la aplicación oficial, que no lo permite en este momento. Por lo tanto debemos Uso de aplicaciones externas.se especializa en personalizar íconos en su teléfono inteligente.

Estas aplicaciones no interfieren en absoluto con el funcionamiento de la aplicación Whatsapp (ni con los datos relacionados), sino que simplemente cambian su estética en tu smartphone. En comparación con las plataformas más antiguas, las que ahora circulan en las tiendas ofrecen una amplia variedad de opciones, con una presentación visual impecable y muchos íconos listos para elegir.

Sigamos con el tema del logo de WhatsApp, una de las aplicaciones más utilizadas Lanzador Novadisponible en la mayoría de ferreterías de móviles, que permite activar el famoso modo beige de forma muy sencilla.

Cómo lo hacemos

a Cambiar el color del icono de WhatsApp Y ponerse beige con Nova Launcher es suficiente Instálalo gratis Desde tu tienda, ejecútala y desde el cajón de aplicaciones selecciona Whatsapp. Luego, simplemente selecciona el lápiz beige y listo. Alternativamente, también puedes cambiar el color simplemente manteniendo presionado el ícono de Whatsapp y seleccionándolo (siempre después de instalar la aplicación para tal fin).

Evidentemente, el mismo procedimiento se aplica a todas las aplicaciones dedicadas a la personalización, que muchas veces también permiten elegir fuentes de texto, colores, fondos creativos, etc. Buscando en la web, puedes encontrar fácilmente tutoriales sobre cómo hacerlos. Logotipos personalizadosAdemás de los muchos artistas digitales que trabajan con él.

La única precaución es comprobar cuidadosamente la aplicación antes de instalarla y hacerlo sólo usted mismo. Fuentes oficiales Como Play Store y Apple Store, y quizás también consulte las reseñas de otros usuarios, los permisos necesarios y una descripción de cómo funciona.

Próximamente novedades, nuevos colores para el tema de la aplicación.

Aún no es posible obtenerIcono de WhatsApp beige Sin aplicaciones externas, pero pronto debería ser posible activar el modo interfaz para este y otros colores. Además de Modo oscuro y claroDe hecho, Whatsapp parece estar añadiendo otras para mejorar la experiencia del usuario.

La versión beta 2.24.10.70 para iPhone a menudo contiene esta nueva característica, con opciones que van desde azul, rosa, morado y muchos otros colores. Si se aprecia novedad es muy probable que se introduzca en las primeras actualizaciones útiles.