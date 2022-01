¿Comer carne realmente nos hizo humanos?

Hace veinticuatro años, Brianna Poppiner llegó al norte de Kenia y puso sus manos sobre un hueso que fue tocado por última vez hace 1,5 millones de años. Bubinner, un paleoantropólogo, ha estado desenterrando huesos de animales antiguos y buscando cortes y raspaduras, signos de masacre por parte de nuestros primeros ancestros que intentaban llegar a la médula ósea grasa y rica en calorías que se esconde en su interior. “Estás saliendo por la ventana a tiempo”, dice Bubiner, ahora en la Institución Smithsonian en Washington, D.C. “La criatura que sacrificó a este animal no es como tú, pero descubres esta evidencia directa de comportamiento. Es realmente emocionante”.

Ese momento despertó el interés perdurable de Buener en cómo las dietas de nuestros antepasados ​​dieron forma a su evolución y, en última instancia, al surgimiento de nuestra especie. hombre cuerdo. La carne, en particular, parece haber jugado un papel importante. Nuestros ancestros lejanos comían principalmente plantas y tenían piernas cortas y cerebros pequeños similares en tamaño a los chimpancés. Pero hace unos dos millones de años, apareció una nueva especie con rasgos definitivamente humanos. hombre de pie Su cerebro era más grande, sus intestinos eran más pequeños y sus extremidades coincidían con las de los humanos modernos. Y fósiles de más o menos la misma época, como los excavados por Bubiner en Kenia, muestran que alguien estaba sacrificando a los animales para separar la carne magra de los huesos y extraer la médula. Durante décadas, los paleontólogos han asumido que la evolución de los rasgos humanos y el consumo de carne estaban estrechamente relacionados.

“La explicación fue que comer carne permitió esto: obtuvimos mucha nutrición, y esas fuentes concentradas facilitaron esos cambios”, dice Bubiner. Los cerebros grandes consumen mucha energía; incluso en reposo, el cerebro humano consume Alrededor del 20 por ciento de la energía del cuerpo. Pero cambiar a una dieta llena de carnes ricas en calorías significa más energía que se puede dirigir para apoyar cerebros más grandes y complejos. Y si los humanos cazaran para comer, eso explicaría el cambio hacia extremidades más largas que eran más eficientes para perseguir presas a grandes distancias. La sabiduría convencional decía que la carne nos hizo humanos. Bubiner estuvo de acuerdo.

Pero en abril de 2020, Bubinner recibió una llamada que la hizo replantearse esta hipótesis. La llamada era de Andrew Barr, paleontólogo de la Universidad George Washington en Washington, D.C., que no estaba del todo convencido del vínculo entre hombre de pie Y comer carne. Quería usar el registro fósil para verificar si había evidencia real de que los ancestros humanos comían más carne en ese momento. hombre de pie Evolucionó, o si simplemente apareció de esa manera porque no miramos lo suficiente. Bubiner pensó que esto sonaba como un proyecto interesante: “Me gusta la idea de cuestionar la sabiduría convencional, incluso si es la sabiduría convencional a la que me suscribo”.

Los investigadores no pudieron viajar a Kenia para el trabajo de campo debido a la pandemia, por lo que analizaron datos de nueve áreas de investigación importantes en el este de África que cubren millones de años de evolución humana. Usaron diferentes métricas para calificar qué tan bien se investigó cada período de tiempo y cuántos huesos con la marca de carnicería se encontraron en cada sitio. en un nuevo papel En las Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS), Barr y Pobiner ahora argumentan que el vínculo entre el consumo de carne y la evolución humana puede ser menos seguro de lo que se pensaba anteriormente. El aparente aumento de la matanza de huesos tras su aparición hombre de pieLlegaron a la conclusión de que, de hecho, se trataba de un sesgo de muestreo. Más paleontólogos fueron a buscar huesos en los sitios de excavación de esta época y, como resultado, encontraron más de ellos.

Esto no descarta un vínculo entre comer carne y el cambio evolutivo, pero sugiere que la historia puede ser un poco más compleja. “Si queremos decir qué tan común es un comportamiento, necesitamos alguna forma de controlar el hecho de que en algunos momentos y en algunos lugares buscamos más ese comportamiento que en otros puntos”, dice Barr. Debido a que los sitios con huesos de animales bien conservados son relativamente raros, los paleontólogos a menudo los toman muestras una y otra vez. Pero el estudio de Barr y Pobiner encontró que otros sitios datan de hace entre 1,9 y 2,6 millones de años, la época en que hombre de pie Evolucionó, fue relativamente poco estudiado. “Nos atraen los lugares que conservan fósiles porque son la materia prima de nuestra ciencia. Así que seguimos regresando a estos mismos lugares”, dice Barr.