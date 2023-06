Coches eléctricos cuesta arriba / 3 efectos de batería “gravedad”

Todos los autos, incluidos los autos eléctricos, cargan algún tipo de batería de “gravedad” cuando van cuesta arriba, que se basa en la diferencia de peso y elevación. No te aproveches de ello, la termografía sí. Este es un concepto que Aldo explica muy bien, empezando por sus pruebas en los cuatro puertos del macizo alpino del Sella.

por Aldo Dalpiaz

Intrigada por vuestros anteriores artículos sobre el consumo de coches eléctricos en la montaña, hoy (ayer para los que leáis ed) quería aprovechar el día festivo para hacer una prueba práctica.

Elegí una ruta circular clásica en la montaña, diría mítica para los amantes del ciclismo, la Vuelta De los cuatro pases alrededor del grupo Scylla En los Dolomitas: Canazei, Paso Pordoi, Arabba, Paso Campolongo, Corvara in Badia, Paso Gardena, Selva di Val Gardena, Paso Sella y regreso a Canazei. Salí de casa con mi esposa y mi esposa ID3 45kWh Y llegué a Canazei recargado hasta el 90% para tener éxito en ello Hazlo todo el camino sin más recargas. Las temperaturas rondaban los 12-14 grados, lo que no es ideal para una batería, así que también tomé una en cuenta. Tasa de consumo de aire acondicionado Cabina y batería. Sin embargo, el coche está equipado con una bomba de calor, por lo que no creo que estos consumos hayan tenido un efecto significativo.

En cada una de las ubicaciones en el valle y cerca de los senderos, medí cuánta carga quedaba en la batería para poder hacer algunas consideraciones sobre el consumo.

– conocimiento de la altura de localidades y pasos, Tienes diferentes variaciones de nivel. Y lo he informado todo en la hoja de cálculo a continuación.

Dado que algunos lectores afirman que los coches eléctricos sobreestiman el consumo en las carreteras de montaña, algo con lo que no estoy de acuerdo, he desglosado los datos para obtener también todos los puntos de la pista. Energía potencial almacenada en la masa del automóvil. en comparación con el punto de partida (Canazei) y luego parcialmente recuperado por el frenado regenerativo. Mis cálculos muestran que la energía almacenada en el vehículo está dada por la suma de la energía en la batería eléctrica y en batería de “gravedad” (masa de vehículos y pasajeros), continúa disminuyendo paulatinamente con el paso de los kilómetros recorridos, sin mostrar un pico de consumo exagerado.

Por ejemplo, de Canazei a Paso Pordoi bateria electrica Indica una disminución del 90 al 76% de la carga, lo que corresponde a una Consumo de unos 6,3 kWhPero quienes son estos 4.15 almacenados en la “batería de gravedad” De ahí el consumo El real es de solo 2,15 kWh.

Caminando Luego de Pordoi a Arabba la batería eléctrica se recarga a 2,25 kWh, pero con energía potencial reducida de 4,15 a 0,80 kWh,El consumo en proporciones es de 1,1 kWh. Incluso donde hay otras recargas importantes, como de Passo Sella a Canazei, la de 2,7 kWh, El consumo total sigue siendo positivocomo era de esperar, porque se produce a expensas de la energía potencial.

Lo realmente asombroso es que según El consumo calculado por ordenador de a bordo en todo el bucle es de solo 12,7 kWh cada 100 kmDespués de recorrer 4 puertos de montaña con un recorrido total de 75 km y un desnivel de 2270 metros.

Configuré la cuenta usando datos detectados me parece que un Consumo de 14,4 kWh cada 100 km, solo puedo explicar la diferencia suponiendo que los datos de consumo del vehículo no tienen en cuenta consumo aire acondicionado.

Sin embargo, las cifras de consumo siguen siendo realmente bajas en comparación con las cifras habituales de viajes por carretera fuera de la ciudad y eso significa que La velocidad castiga el consumo mucho más que las subidas.

Así que llegué a la conclusión de que el coche eléctrico se siente especialmente cómodo en las carreteras de montaña, de lo que ya estaba convencido, lo importante es Asegúrate de tener suficiente carga para alcanzar el punto más alto Desde el itinerario, la recarga regenerativa asegurará una vuelta con un consumo de combustible sorprendentemente bajo respecto a una carretera llana y más aún respecto al mismo recorrido realizado por un coche térmico.

Oh, lo olvidé, tengo Consume 10,8 kWhpor el cual una suscripción a Be Charge Be Light me costó $50 0,4 €/kWh y por tanto 4,32 € para todo el viaje.

