Clasificatorios en vivo hoy. Verstappen en primer lugar por delante de Leclerc y Pérez – Corriere.it

Mientras se desarrollan los playoffs, llega la “bomba” final en la guerra interna por el control del equipo: Helmut Marko, en una entrevista con la televisión austriaca Orff, dice que está cerca de decir adiós. Quién puede que en realidad no participe en el próximo Gran Premio de Australia. Es posible que sea la propia empresa quien lo frene. Marko y Verstappen están tan cerca del punto que en el contrato de Max habrá una cláusula de salida si el canciller se marcha Austriaco. En definitiva, estamos en el enfrentamiento mientras que en la pista todo parece normal.

Leclerc ha hecho lo que ha podido, afirmandose como el anti-Max, incluso si la brecha es grande y sus elecciones de configuración pueden no haber valido la pena. Pero mantenerse por delante del segundo coche de Red Bull ya es un logro en un monoplaza de Fórmula 1 de un solo color, con Alonso sentado junto a Pérez en el Aston Martin. El resto del pelotón está distante y magullado: las dificultades de Hamilton (octavo) detrás de Russell, Piastri y Norris de McLaren son sorprendentes.

Sin embargo, el corredor de hoy sigue siendo Berman, pilotando con valentía y sin el menor miedo. Le pidió que no le causara ningún daño y que no lo eliminara en la primera sesión. Lo consiguió muy bien, confirmando las cosas buenas que se dicen de él. Saludos de Leclerc: “Oli hizo un trabajo increíble, montó un coche que ni siquiera conocía en una pista tan difícil como ésta. No puedo imaginar lo especial que fue este día para él. “Espero poder sumar puntos mañana para vivir este sueño”.