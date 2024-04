City – Real Madrid 4-5 tras los penaltis: los españoles en las semifinales de la Champions

“Los tabúes no me asustan, ya he expuesto muchos de ellos en Madrid”, dijo Sir Carlito. Y tenía razón. Casi seis años después de su última derrota en casa en las Copas de Europa, el City de Guardiola pierde en el Etihad Stadium y, en los penaltis, deja paso al Real Ancelotti, que se une al Dortmund, el París Saint-Germain y el Bayern en las semifinales de la Liga de Campeones, donde encontrarán el mejor equipo. bávaros. Después del empate 3-3 en la ida, los blancos marcaron inmediatamente gracias a Rodrigo, sufrieron mucho, aceptaron el empate de De Bruyne y aguantaron hasta la tanda de penaltis. Resultado final 5-4: Lunin Super bloquea los disparos de Bernardo y Kovacic, y el ex jugador de la Roma Rudiger marca el gol de la clasificación.