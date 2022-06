Circuito del futuro: la carga inalámbrica funciona sobre la marcha, así es como | video

El proyecto Arena of the Future demuestra que un BEV, como el Fiat Nuova 500, equipado para probar el sistema, puede viajar a altas velocidades sin consumir energía almacenada en la batería. Las pruebas muestran que la eficiencia del flujo de energía del asfalto al vehículo es comparable a la de las típicas estaciones de carga rápida. Así no es necesario parar para recargar. Además, las mediciones relacionadas con la intensidad del campo magnético muestran que no hay efecto sobre el conductor, los pasajeros y los peatones.