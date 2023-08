Cine. Última inmersión por la libertad

Una película mexicana muy original e inusual (inspirada en una historia real), ambientada en el mundo del buceo femenino, un deporte nunca llevado a la pantalla grande.

Cuenta la historia de Marial Sanz, una campeona mexicana de unos treinta años que ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 (con sólo 14 años) y se prepara para afrontar los Juegos de Atenas 2008.

Debido a una lesión de su compañera designada en la piscina a pocas semanas de los Juegos Olímpicos, se le unirá la debutante Nadia, de 14 años, que afrontará con ella el salto sincronizado desde la plataforma de diez metros.

Mariel no está contenta con el examen (cree que Nadia es demasiado inexperta), pero el todopoderoso entrenador Bralio le asegura que la chica tiene clase.

Mariel no sólo sufre problemas deportivos, sino también personales: tiene la mala costumbre de consumir sexo casual con parejas más o menos fiables.

Esto le provoca una extraña infección del tracto urinario, que cura con un tratamiento con antibióticos, que, sin embargo, toma regularmente.

La armonía entre Mariel y Nadia se fortalece con el entrenamiento, pero un rayo inesperado perturba la paz de la Federación Mexicana de Natación: el entrenador Braulio, el Braulio paterno, es acusado por la joven madre de Nadia de abusar sexualmente de ella.

A pesar de los esfuerzos de todos por disuadirla de la denuncia, la joven madre va directa a ello, sin siquiera escuchar a Mariel: y así llegamos al Gran Jurado de Honor Confederado.

Nadia rompe a llorar y declara entre lágrimas que nada es real y que todo es creado por su madre. Se han recibido disculpas por parte de la Federación Braulio y la tormenta parece haber pasado.

Pero durante un retiro en Guadalajara, Mariel se convence de que Nadia ha sido abusada sexualmente: encuentra el sostén de la niña en la habitación del hotel de Bralio y lee en secreto los detalles del comportamiento sexual de Nadia en el diario de Nadia.

Aquí el espectador descubre una nueva y terrible verdad: incluso Mariel, cuando era joven, experimentó los avances de Bralio, y ahora se ve nuevamente en Nadia, en el hombre con sus falsas promesas y esa terrible advertencia. Una relación difícil.

Antes de partir a los Juegos, Bralio visita a Mariel y le pide que lo perdone y retome una relación sentimental. Enfurecida, la joven respondió que se olvidaría de ella y de Nadia para siempre a menos que revelaran su secreto a todos.

Pero llega la hora de los Juegos Olímpicos y la selección mexicana de clavados parte hacia Atenas. La carrera de plataforma sincronizada de diez metros (de Mariel y Nadia) podría darle a México una medalla que Braulio desea desesperadamente.

Pero no habrá medallas: en un final sorpresa, que no desvelamos al espectador, Mariel y Nadia se rebelarán contra su entrenador pedófilo, y Mariel, ya en la treintena, se liberará para siempre de esa pesadilla envenenada. Su presencia.

Una última inmersión, pero esta vez liberadora y extraña, en esas aguas transparentes, el claro mar del Egeo, como para borrar toda la fealdad a la que tuvo que enfrentarse como mujer.

Una película conmovedora, apasionante y hermosa, que no termina con un simple panfleto, sino que emite una fuerte voz de condena. La psicología de los débiles e inseguros protagonistas gana solidez con el tiempo, hasta el punto de que se nos presenta dos individuos maduros en su juventud.

Su ambigüedad fundamental es saber que son víctimas, no cómplices del perpetrador. Desde un punto de vista estrictamente deportivo, cada marcha en el mundo del buceo está descrita con precisión: desde la preparación “en seco” hasta las frenéticas repeticiones del gesto competitivo en el entrenamiento.

El Mariel de la película (quien, como se mencionó, amplió la idea de la obra basándose en una historia real) merece una mención especial para la gran actriz Carla Sosa: con su brillante expresión, es psicológicamente frágil y siempre lo interpreta. Bueno. Al borde del colapso, pero finalmente logró recuperar su existencia infeliz y ver el futuro desde una perspectiva positiva.

En definitiva, la obra es un reflejo amargo, pero un rayo de luz al final del túnel, las relaciones a veces perversas que se forman entre entrenadores adultos y deportistas muy jóvenes que, aunque sean campeonas, siempre son niñas. Además, en la adolescencia, es posible que necesiten que alguien los apoye psicológicamente en lugar de aprovecharse de ellos.

Bucear

(LA CAIDA) Directora: Lucía Buenzo

Autor: Lucía Buenzo, María Renée Prudencio, Tatiana Merenuk, Mónica Herrera, Samara Ibrahim

Foto: Nicolás Puenzo

Música: Rubio.

Traductores: Karla Sosa

Tessa Ebergen

cristian vasquez

Fernana Borges

Mabel Cadena

Producción: México, 2022.

Walter Canelones