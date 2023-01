Charla en Barberos – Fórmula E, ¿buena al principio?

Como se analizó la semana pasada, la temporada 9 comenzó el fin de semana pasado y, como una serie de Netflix, Fórmula E. Con un nuevo protagonista: Spark-Dallara Gen 3. Había muchas dudas sobre esta primera corrida. De hecho, durante las pruebas de pretemporada, el nuevo automóvil no brilló por su confiabilidad, y el automóvil se apagó repentinamente debido a problemas con la batería. Teniendo en cuenta que el frenado trasero está garantizado por un motor generador, te encuentras con la mitad de la fuerza de frenado a unos cientos de metros del frenado, en lugar de los frenos de disco más convencionales. No tiene que ser divertido.

Afortunadamente nada de esto sucedió. Disfruta del viaje desde la televisión más rápidoFinalmente con los nuevos asientos individuales ofrecidos sentido de la velocidad Rara vez se notó antes. Nuevos neumáticos Hankook, más duros que los antiguos Michelin, falta de agarre, mecánica y aerodinámica, hacen impredecible el comportamiento de estos nuevos coches, Gen 2 y más potentes. Fácil de controlar.

Puede haber una nueva característica esta temporada. divisiones: En la primera carrera, una ronda extraña y permanente, se encontraron Separación anormal de circuitos eléctricos. A ver qué nos depara el futuro, pero, al menos en este primer minuto, no está pasando nada catastrófico Eso socavaría la credibilidad del campeonato.

Un capítulo dedicado merece Maserati, de vuelta a las carreras Más de diez años. Se canceló el primer viaje a la Ciudad de México Eduardo Mortara Con el choque, su error de conducción y el puesto 11 Maximiliano GuntherCapaz de ganar seis niveles en comparación con el inicio.

A simple vista parece Un desastre. De hecho No es fácil hacerlo bien Y no hace falta decir que podría haber sido peor. Por supuesto, el rendimiento en las pruebas predijo una introducción completamente diferente, pero en general no podemos quejarnos. No es posible La Casa del Tridente será inmediatamente protagonista del Campeonato del Mundo, al haber recibido al equipo de Venturi. Por el contrario, esta temporada es más probable que sea AprendizajeEso es especialmente cierto para los técnicos de Módena que luchan con el nuevo tren motriz. Un desafío sin precedentes.