Cazador de fósiles británico descubre el dinosaurio depredador más grande de Europa

Un dinosaurio gigante con cara de cocodrilo descubierto en la Isla de Wight por uno de los mejores cazadores de fósiles de Gran Bretaña puede haber sido el depredador más grande que haya cazado en Europa, dijeron científicos el jueves.

La mayoría de los huesos del espinosáurido de dos patas fueron encontrados por el difunto coleccionista local Nick Chase, quien dedicó su vida a peinar las playas de las islas en la costa sur de Inglaterra en busca de restos de dinosaurios.

En un estudio publicado en la revista, los investigadores dijeron que los investigadores de la Universidad de Southampton usaron los pocos huesos disponibles para identificar lo que llamaron ‘espinosáurido de roca blanca’. iceberg.

“Era un animal enorme, de más de 10 metros (33 pies) de largo y, a juzgar por algunas dimensiones, posiblemente el dinosaurio depredador más grande encontrado en Europa”, dijo Chris Parker, Ph.D. El estudiante que dirigió el estudio.

Y aunque Parker admitió que sería mejor obtener más huesos, Parker le dijo a AFP que “los números no mienten, son más grandes que la muestra más grande conocida” encontrada anteriormente en Europa.

Thomas Richard Holtz, un paleontólogo de vertebrados de la Universidad de Maryland que no participó en el estudio, estuvo de acuerdo en que el nuevo hallazgo “parece ser más grande” que un depredador masivo cuyos restos fosilizados fueron descubiertos en Portugal.

Matt Lamanna, paleontólogo de dinosaurios del Museo Carnegie de Historia Natural de EE. UU., elogió el “excelente y completo estudio del espécimen” debido a la falta de huesos, pero dijo que era difícil comparar los tamaños.

Por ejemplo, dijo que el Spinosaurus más grande conocido, Spinosaurus, era probablemente el dinosaurio más alto “pero probablemente no era tan pesado” como el Tyrannosaurus rex o el Giganotosaurus, “este último está a punto de volverse muy popular”. El “nuevo” mundo.

¿Por qué la cara larga?

El espinosáurido de roca blanca, que los investigadores esperan denominar oficialmente como nuevas especiesEs del período Cretácico temprano y se estima que tiene alrededor de 125 millones de años.

Esto lo convierte en el Spinosaurus más pequeño encontrado en Gran Bretaña, dijo Parker, dos o tres millones de años más joven que el conocido Baryonyx.

Los espinosaurios son famosos por sus cabezas alargadas. En lugar del cráneo cuadrado de Tyrannosaurus rex, sus rostros se parecen más a los de un cocodrilo.

La teoría principal para explicar este rasgo es que cazan tanto en el agua como en la tierra.

“Son como cigüeñas y garzas, vadean el agua y capturan peces de la superficie”, dijo Parker.

Se ha descubierto espinosáurido de roca blanca en un entorno de laguna costera. fósiles de dinosaurios generalmente encontrado.

“Esto ayuda a comenzar a pintar una imagen de con qué vivían los animales en ese momento, que es una parte muy poco conocida del patrimonio paleontológico inglés”, agregó Parker.

El equipo ya había identificado dos nuevas especies de spinosaurus en la Isla de Wight, incluidos los ceratocops inferenciales, denominados “garzas del infierno”.

“Este nuevo animal respalda nuestro argumento anterior, publicado el año pasado, de que el Spinosaurus surgió y se diversificó en Europa occidental antes de generalizarse”, dijo el coautor del estudio, Darren Naish.

“Superpoder” de coleccionista

Los paleontólogos han rendido homenaje a Chase, quien siempre ha donado todos los huesos que encontró a los museos.

“La mayoría de estos asombrosos fósiles fueron encontrados por Nick Chase, uno de los cazadores de dinosaurios más hábiles de Gran Bretaña, quien desafortunadamente murió antes de la epidemia de covid”, dijo Jeremy Lockwood, coautor del estudio. Estudiante en la Universidad de Portsmouth.

Parker dijo que la “extraña habilidad” de Chase para encontrar huesos demostró que “no son solo los paleontólogos profesionales los que influyen en la disciplina”.

Agregó que el descubrimiento “destaca el hecho de que los coleccionistas tienen un papel importante en la paleontología moderna y que su generosidad ayuda al avance de la ciencia”.

Y si hay aspirantes a cazadores de fósiles que esperan seguir donde lo dejó Chase, los paleontólogos agradecerían más huesos blancos y rocosos de Spinosaurus.

“Esperemos que alguien recoja algunas de las piezas y las done”, dijo Parker.

Información del diario:

iceberg





Chris T. Parker et al., Giant European: Large Spinosaurus (Dinosaur: Theropoda) of the Fictis Formation (Welden Group, Early Cretaceous), Reino Unido,(2022). DOI: 10.7717 / peerj.13543