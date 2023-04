Caroline Bryant Dunham, la mujer que fue el centro de los asesinatos de Emmett Till en Mississippi, ha muerto

Caroline Bryant Dunham, la mujer que en 1955 acusó al adolescente afroamericano Emmett Till de silbarle en una tienda de comestibles, murió a los 88 años. Debido a esto, Emmett Till fue linchado por dos hombres blancos. El siguiente texto fue publicado originalmente en la aplicación «la Lettura».

De nuestro corresponsal

NUEVA YORK – “Tenían que ver lo que yo vi. Toda la nación tenía que verlo”. Entonces Mamie Tell Mobley, madre emmet hastaExplicó en su autobiografía titulada La muerte de la inocencia, razón por la cual decidió dejar el ataúd de su hijo abierto durante el funeral, ya que estaba lleno de decenas de miles de personas en Chicago. Abre el ataúd para abrir los ojos de América. Quería que todos vieran cómo era Niño de 14 años golpeado y asesinado por dos hombres blancos en Mississippi en 1955. Pasó frente al ataúd cubierto con vidrio, y algunos se desmayaron, y otros quedaron tan conmocionados que inmediatamente abandonaron la iglesia. “La gente no podía imaginar lo que pasó a menos que vieran el resultado de lo que pasó”, dijo Mamie, quien permitió que la revista Jet, que cubre historias de negros en Estados Unidos, publicara una foto. El rostro desfigurado de Emmett luego testificó en la corte y viajó por todo el país contando su historia.. Por otro lado, el veredicto del juicio fue tan claro para ella que no estuvo presente en el tribunal cuando se pronunció el veredicto: los dos asesinos fueron absueltos.

Muchos estadounidenses negros han crecido conociendo la historia de Emmett Till, gracias a la negativa de su madre a permanecer en silencio. Su asesinato con impunidad fue uno de los catalizadores del movimiento por los derechos civiles.. La historia de aquella madre que, como otras después de ella y hasta el día de hoy en la comunidad negra estadounidense, tuvo que enterrar a su hijo, víctima del racismo, está en los libros de historia e inspiró una película reciente de Chunone Chuko.

Mamie, que se había mudado a Chicago desde Mississippi durante la “Gran Migración” de la primera mitad del siglo XX que expulsó a seis millones de estadounidenses negros del sur, no quería que Emmett, Bobo, como ella lo llamaba, fuera a Money, Mississippi. en el verano de 1955. Nacido en Chicago en 1941, desconocía las leyes del Sur. Pero él quería ir con sus primos a ver a su tío durante una semana. La madre soltera se dio por vencida. Le hizo prometer a Emmett que no le hablaría a ninguno de los blancos a menos que ellos hablaran con él primero; y que si una mujer blanca caminaba hacia él, bajaría la cabeza y no la miraría a los ojos. Pero Emmett pensó que mamá estaba exagerando: “No puede ser tan malo, mamá”. Ella responde: “Boo, es mucho peor”.

Entre 1877 y 1950, como se documenta en la Iniciativa de Igualdad de Justicia, Más de 4.400 hombres, mujeres y niños negros fueron linchados, la mayoría en el sur de Estados Unidos.. A menudo se colgaban de los árboles, de ahí las famosas canciones como “Strange Fruit” de Billie Holiday. Mississippi ha sido la capital de los crímenes de odio, con al menos 600 víctimas durante ese tiempo, más que cualquier otro estado. Ese mismo verano, dos hombres negros más, George Lee y Lamar Smith, fueron linchados, pero sus historias permanecieron en gran parte desconocidas. Mamie se aseguró de que la muerte de Emmett no fuera olvidada.

Poco después de la llegada de Emmett a Mississippi, una mujer blanca, carolina bryant21 años, Ella lo acusó de impresionarla en una tienda de comestibles.. Su esposo y cuñado Roy Bryant y JW Milam secuestran a Emmett de la casa de su tío por la noche. Lo golpearon, le rompieron el fémur, el cráneo y la muñeca, como reveló una reciente autopsia posterior a la exhumación, y le dispararon en la cabeza. Arrojaron el cuerpo al río Tallahassee. El 23 de septiembre de 1955, un jurado compuesto exclusivamente por blancos absolvió a los asesinos después de reunirse para deliberar durante solo 67 minutos. Su tío, Moses Wright, había identificado a los dos hombres en la corte como los secuestradores de su sobrino en medio de la noche. Para ello tuvo que dejar Mississippi, que se había vuelto demasiado peligroso para él, y mudarse a Chicago. En una entrevista de enero de 1956 publicada en la revista See, Los dos hombres confesaron el crimen, sin miedo a las consecuencias. Nunca ha habido un juicio federal. Pero esa tragedia dejará una huella. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks se negó a ceder su asiento en el autobús de Montgomery, Alabama. Rosa luego le dice a Mamie que estuvo pensando en Emmett hasta ese día.

En 2007, después de que Mamie muriera y fuera enterrada junto a su hijo en Chicago, se colocó una inscripción en la orilla del río Tallahatchie, recordando al niño. En 2008 fue robado. Cuando fue reemplazado, alguien disparó un .317 contra el nuevo. Lo mismo sucedió también con el tercer signo. El cuarto es a prueba de balas. En 2022 se reabre el caso, con un intento de enjuiciar a la mujer, Caroline Bryant, que sigue viva y tiene 87 años, por secuestro y homicidio involuntario.. De hecho, se descubrió que también se había emitido una orden de arresto que nunca se había entregado 70 años antes, así como para su esposo muerto y el hermano de su hermana. En una biografía inédita, La mujer dice que los dos hombres le llevaron a Emmett Till esa noche para que pudiera identificarlo.. Ella afirma que iba a tratar de ayudarlo negando que fuera él, pero fue el niño a quien él afirmó que abucheó. Un jurado de Mississippi que debía decidir si acusar a la mujer en 2022 dijo que las pruebas en su contra eran insuficientes.