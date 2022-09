Carlo Conte tiene un “hermano” famoso que es amado por el público en general. todos lo conocen

El director de orquesta toscano tiene un hermano que todos conocen. Es alguien de quien hemos oído hablar, alguien que ha entrado en los hogares y corazones de los italianos. De eso estamos hablando.

Carlo Conte es uno de los mejores presentadores de Rai Uno, y sin duda uno de ese grupo de presentadores que cambiaron la historia de la televisión y que marcaron la década de los 2000 con programas de entretenimiento innovadores y muy populares.

Hoy cuenta con programas de éxito como L’eredità, de la que fue uno de los líderes de la banda de referencia, el espectáculo Tale e cui, Tali e quali y una copia del Festival de Sanremo. Todos los grandes éxitos y si lo pensamos un rato fue prácticamente la cara principal de Rai 1.

Pero ¿sabías que ¿Carlo Conte tiene un “hermano” famoso? Eso es lo que es.

Carlo Conte, como muchos otros que luego se dedicaron al espectáculo, también estaba destinado a conseguir un trabajo en el banco, un puesto fijo muy necesario al que renunció para dedicarse a su verdadero sueño, dirigir la televisión. Era demasiado joven cuando su carrera bancaria terminó después de tres años para dar paso primero a la radio y luego a la televisión.

Y aquí hay una declaración de él al respecto. “Me viene a la mente temprano en la mañana, en el tráfico, como todos los días, después de tres años en el banco. En la noche, salí a las 5 de la tarde y corrí a encender la radio gratis. De viernes a domingo trabajé en la discoteca, ganando un poco. Los lunes, estaba cocido a pensar en las ocho horas que me esperaban para hacer cosas que no me gustaban. Un lunes, estaba en Piazza della Liberta y ‘libertad’ era la palabra que estaba buscando. Me dije a mí mismo: ‘Basta, me voy y renuncio’.

Como recordarán durante el período de la epidemia carlo conti Continuó trabajando, al igual que muchos otros directores durante ese tiempo y contrató con COVID-19 En esa ocasión dijo que estaba muy asustado: “El virus estaba atacando los pulmones, al principio estaba bien. Pero el fin de semana me puse tan mal que tuve que ser hospitalizado en el Hospital Careggi de Florencia. Afortunadamente un poco de oxígeno y los tratamientos médicos fueron suficientes; gracias a los médicos y enfermeras que, a pesar de trabajar en condiciones miserables, fueron demasiado lejos para todos nosotros”.

Sabemos todo sobre Carlo Conte, y lo que aún no sabemos es que Conte tiene un “hermano” famoso con el que ha tenido una buena relación y un vínculo que dura desde hace años.

Aquí está el “hermano” de Carlo Conte

No estamos hablando de vínculo de sangre o similitud verdadera porque es un hermano en la amistad y son especialmente buenos para la afinidad de carácter. “Brother” también es presentador de televisión y cómo Carlo Conte empezó en la radioSe trata de él: Jerry Scotty. Los dos estaban juntos en Florencia, donde vive Conte, y se tomaron una foto. El título elegido por Carlo Conte es: “Fratelli Sconti (o Cotti) sobre Florencia!!! Gracias Jerry, un verdadero y verdadero amigo”..

La respuesta de Jerry fue: “Gracias Carlo por el tiempo que pasaste conmigo, eres un gran guía.” Un aluvión de comentarios positivos. Debajo de la foto entre enamorados de uno y otro, entre los comentarios positivos mencionamos los siguientes: “Respeto y educación en una imagen”, “Toda la hermosa TV en una imagen, gracias siempre”.