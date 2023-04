Cardinale regresa a Milán: entre la Champions League y los nuevos movimientos del estadio | primera página

Jerry Cardinale regresa a Milán para estar cerca del AC Milan en sus batallas dentro y fuera del campo. número uno de pajaro rojo Se espera en las próximas horas en la capital lombarda en una semana decisiva para el demonio: por un lado está la Champions y el reto con Nápoles En San Siro el miércoles 12 de abril (21 h), en cambio la pregunta estadio y una batalla cada vez más encarnizada para diseñar un nuevo hogar para los rossoneri.

Héroes y trampas El estadio es claramente el tema que más importancia ocupa en el pensamiento de los aficionados del Milán. Un decepcionante empate en casa contra el Empoli en la ronda final de la Serie A enfrió los ánimos después de una emocionante victoria por 4-0 sobre Maradona para el equipo. stefano pioli Ahora estoy buscando un choque. Apoyándose en sus principales hombres, que kjair a Liao Y Jerrodpero también espera recibir ayuda de la pandilla. Porque hasta ahora, las apariciones del Cardenal en San Siro siempre han coincidido con victoriasOcurrió el 3 de septiembre del año pasado en el derbi (Milán – Inter 3-2), y se repitió el 8 de octubre en Milán – Juventus (2-0).Lo mismo ocurrió en la última visita del técnico estadounidense a Milán, el 14 de febrero en el partido de ida de los dieciseisavos de Europa (Milan – Tottenham 1-0). Números escritos con una sonrisa que acompañan el punto más alto europeo para los rossoneri en los últimos 11 años, un centro por el que pasa el crecimiento del club también desde el punto de vista de los ingresos, un aspecto que Cardinale y Red Bird están trabajando con mucha atención. también en zonas fuera del balón.

batalla campal – Y el tema de los ingresos está muy relacionado. La batalla que sigue liderando el Milan es por el proyecto del nuevo estadio, tema en el que los dueños estadounidenses tienen especial urgencia. Porque los tiempos en Italia son largos y los encuentros que se van a dar son diferentes. Aparte del secretismo que siempre ha dominado la agenda de Cardinale, hay un nuevo enfrentamiento con bebe sala y comuna, así como con el gobernador de la región de Lombardía attilio fontana quien le dio una fecha en una entrevista reciente. La primera opción en las ideas inmobiliarias rossoneri es siempre dejar San Siro para construir una nueva instalación en la zona del hipódromo. Almora, que se considera la más adecuada por espacio y ubicación. Sin embargo, las protestas continúan e incluso dentro de la mayoría la resistencia se hace más fuerte, poniendo en dificultades incluso a la Sala Índigo abierta. Por eso también se formaron caminos alternativos a lo largo de las semanas, por ejemplo, por ejemplo San Donato que se abrió a este tipo de soluciones. Entre la Champions y el estadio, una semana rica y decisiva para Cardenal y Milán.

Los verdes no se dan por vencidos Sobre La Maura, yo verduras Se confirmaron los principales opositores a los planes del Milan. Esto también se puede ver en el último mensaje del consejero. Enrico Federighiniasignado a tu perfil Facebook: “La lección de Maura – No podrán destruir Maura, ni el precioso corredor ecológico del Parco di Cintura Metropolitana en el oeste de Milán. Cada día estoy más convencido de ello, por una sencilla razón.

No porque al final deba prevalecer necesariamente el sentido común (un bien cada vez más escaso); Ni por el repentino y tardío descubrimiento de las normas que protegen los terrenos de los parques.

Y la importante intervención del Comisario de Medio Ambiente de la UE, que he solicitado, no es suficiente, en mi opinión, para explicar el asunto.

En mi opinión, este sutil juego, fundamental para afirmar una idea diferente de ciudad y de entorno urbano, lo decidirá la movilización y participación de ciudadanos activos extraordinarios. Participación directa, transversal, continua, reforzada, ejercida y alimentada por diferentes personas con diferentes habilidades arraigadas en el territorio; Un derrumbe civil que inició el jueves 2 de marzo y continuó con la cadena humana de tres mil personas, para reafirmar -en el silencio de las instituciones- un principio simple y fundamental: la protección del medio ambiente, los espacios verdes y el ecosistema urbano requiere claro y visible. – opciones abreviadas En principio, es imposible restar valor.

Caso en cuestión: ¡no hay un patio de recreo en Mora para los greens de equitación! “