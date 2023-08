Can Yaman y Demet Ozdemir: Vuelven los rumores sobre el recuerdo de la pareja

Can Yaman y Demet Ozdemir Son dos actores turcos muy populares en Italia. Hubo un supuesto romance entre ellos y esta relación hizo soñar a sus millones de fans en Italia. Ahora, según algunos rumores entre ambos, momentos de pasión eran posibles Petardeo.

la pareja más querida de la televisión turca, Can Yaman y Demet Ozdemircampeones soñador, Volveremos a estar juntos después de un largo descanso. Según los rumores filtrados, los dos actores iban a pasar una noche romántica en un hotel de lujo de Estambul, donde intercambiarían besos y caricias.

La fuente que reveló la primicia dijo:Kan y Demet se amaban en secreto. No quieren que nadie sepa sobre sus recuerdos pasados. Sólo se les ve de noche, cuando es seguro que no serán descubiertos.. Se reunieron en un hotel muy elegante y les dieron una suite con vistas al Bósforo. Cenaron juntos y luego se dirigieron a su habitación, donde permanecieron hasta la mañana.“.

La historia de amor entre Can Yaman y Demet Ozdemir

Can Yaman y Demet Ozdemir se conocieron mientras rodaban DaydreamerSerie de televisión que los hizo famosos en todo el mundo. La chispa instantáneamente corrió entre los dos y comenzaron una relación que hizo soñar a los fanáticos. Pero luego de unos meses, la pareja anunció el fin de su relación, sin explicar los motivos de la separación. Desde entonces, los dos actores han seguido caminos diferentes, tanto a nivel profesional como emocional. Can Yaman filmó otras dos series de televisión de éxito, agridulce y equivocado señorTuvo una corta relación con la actriz italiana. Delita Lotta. Por otro lado, Demet Ozdemir protagonizó la película My Home My Destiny y salió con el cantante Oguzhan Koc. Pero ahora parece que los dos ex amigos han decidido darse una segunda oportunidad y volver a intentar su amor. Los fanáticos de Can Yaman y Demet Ozdemir están entusiasmados con esta noticia y esperan que los dos actores confirmen pronto sus recuerdos pasados.