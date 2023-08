Campeones del Mundo de Estados Unidos 2023. Azul Bronce – Volleyball.it

OSIJEK (Croacia) – EE. UU. campeona en la Copa Mundial Femenina Sub-19. El equipo del entrenador Jamie Morrison venció a Turquía 0-2 a 3-2, 15-10 en la final. En tercer lugar está la entrenadora Fanny’s Blues que ganó 3-2 con Japón.

premios individuales

MVP: Abigail VanderWaal (Estados Unidos)

Equipo soñado

Mejor Acomodadora: Ilaria Bette (Italia)

Mejor oponente: Yesilirmak Beren (Turquía)

Mejor atacante: Abigail VanderWaal (EE. UU.), Sigler Teraya (EE. UU.)

Mejores defensas centrales: Kakmaz Begum (Turquía), Arora Babak (Croacia)

Mejor estilo libre: Rin Nishikawa (Japón)

Resultados

11 agosto 2023 viernes

1er/2do lugar final – Osijek (Croacia)

EE. UU. 3-2 Turquía (20-25, 23-25, 25-22, 25-16, 15-10)

3er/4to puesto final – Osijek (Croacia)

Italia – Japón 3-2 (19-25, 25-14, 22-25, 25-23, 16-14)

final 5/6 lugar – Osijek (Croacia)

Croacia 3-0 Tailandia (25-15, 25-19, 25-23)

7 finales1er/8vo lugar – Osijek (Croacia)

Brasil – Bulgaria 3-1 (25-23, 25-16, 25-27, 25-19)

9º/10º puesto final – Szeged (Hungría)

Argentina – China 3-0 (25-23, 25-19, 25-21)

11º/12º puesto final – Szeged (Hungría)

Polonia – Corea 0-3 (21-25, 18-25, 23-25)

13°/14° lugar final – Szeged (Hungría)

Dominicana – Puerto Rico 3-2 (20-25, 22-25, 25-18, 25-18, 15-12)

15º/16º puesto final – Szeged (Hungría)

Egipto – Hungría 1-3 (18-25, 25-23, 17-25, 12-25)

————————————-

jueves, 10 de agosto de 2023

semifinal

Italia – Estados Unidos 1-3 (18-25, 22-25, 25-20, 15-25)

Turquía-Japón 3-0 (25-16, 25-12, 25-19)

Semifinales 5° a 8° lugar

Croacia 3-2 Brasil (25-17, 18-25, 22-25, 25-19, 15-11)

Bulgaria – Tailandia 1-3 (16-25, 19-25, 25-16, 18-25)



Semifinales 9-12 lugar

Polonia – Argentina 2-3 (25-19, 23-25, 21-25, 25-21, 8-15)

Corea – China 1-3 (25-18, 17-25, 21-25, 24-26)

semifinal 13-16 ubicación

Egipto – Dominicana 2-3 (25.21, 17.25, 20-25, 25-13, 13-15)

Hungría – Puerto Rico 1-3 (25-27, 23-25, 25-17, 23-25)

Finales 17-18

México – Serbia 0-3 (26-28, 17-25, 23-25)

Finales 19-20 puesto

Canadá 3-0 Perú (25-21, 25-20, 25-21)

Lugar final 21-22

Camerún – Alemania 0-3 (11-25, 25-25, 17-25)

Lugar final 23-24

Nigeria – Chile 0-3 (0-25, 0-25, 0-25)

miércoles 9 agosto 2023

Croacia – Cuartos de final

Japón 3-2 Tailandia (25-20, 20-25, 25-20, 27-29, 15-10)

Bulgaria-Turquía 1-3 (22-25, 25-27, 25-22, 7-25)

Italia-Croacia 3-2 (22-25, 21-25, 25-20, 25-14, 15-13)

Estados Unidos 3-2 Brasil (21-25, 25-19, 25-19, 23-25, 15-11)

Eliminatorias 9-16

Puerto Rico – China 1-3 (23-25, 21-25, 25-17, 20-25)

Hungría – Corea 2-3 (22-25, 25-16, 18-25, 25-17, 14-16)

República Dominicana – Argentina 0-3 (22-25, 23-25, 20-25)

Egipto – Polonia 1-3 (12-25, 27-25, 17-25, 17-25)

Eliminatorias 17-20

Canadá – México 0-3 (21-25, 15-25, 23-25)

Perú – Serbia 0-3 (12-25, 19-25, 18-25)

Lugar de los playoffs 21-24

Camerún – Nigeria 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

Chile – Alemania 2-3 (25-22, 12-25, 19-25, 25-20, 11-15)

Etapa inicial – formación de grupos

Estanque A (Hungría): Hungría, Argentina, Egipto, Camerún, China y Chile

piscina b (Croacia): Croacia, Turquía, República Dominicana, Puerto Rico, Nigeria y Alemania

estanque c (Hungría): ItaliaBrasil, Tailandia, Perú, Canadá y Bulgaria

piscina d (Croacia): EE. UU., Serbia, Polonia, México, Japón, Corea

martes 1 agosto 2023

Grupo A (HUN) – Argentina-China 0-3 (12-25, 18-25, 20-25)

Grupo A (HUN) – Hungría-Chile 3-0 (25-17, 25-11, 25-18)

Grupo A (HUN) – Egipto-Camerún 3-0 (25-20, 25-13, 25-17)

Grupo B (CRO) – Turquía-Nigeria 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

Grupo B (CRO) – Croacia-Alemania 3-0 (25-16, 25-16, 25-22)

Grupo B (CRO) – Rep. Dominicana- Puerto Rico 3-1 (25-21, 21-25, 25-13, 25-22)

Grupo C (HUN) – Italia-Bulgaria 3-1 (25-15, 25-19, 23-25, 25-9)

Grupo C (HUN) – Brasil-Canadá 3-0 (25-23, 25-11, 25-16)

Grupo C (HUN) – Tailandia-Perú 3-0 (25-10, 29-27, 25-9)

Grupo D (CRO) – EE. UU.-Corea 3-2 (25-21, 19-25, 25-21, 23-25, 15-10)

Grupo D (CRO) – Serbia-Japón 2-3 (23-25, 25-20, 20-25, 25-20, 12-15)

Grupo D (CRO) – Polonia-México 3-1 (25-11, 25-19, 20-25, 27-25)

miércoles, 2 de agosto de 2023

Grupo A (HUN) – Egipto-Chile 3-0 (25-15, 25-19, 25-21)

Grupo A (HUN) – Hungría-China 0-3 (22-25, 20-25, 17-25)

Grupo A (HUN) – Argentina-Camerún 3-0 (25-16, 25-19, 25-12)

Grupo B (CRO) – Croacia-Nigeria 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

Grupo B (CRO) – Rep. Dominicana-Alemania 1-3 (24-26, 25-15, 16-25, 23-25)

Grupo B (CRO) – Turquía 3-0 Puerto Rico (25-18, 25-20, 25-16)

Grupo C (HUN) – Italia-Canadá 3-0 (25-12, 25-14, 25-19)

Grupo C (HUN) – Tailandia-Bulgaria 0-3 (22-25, 20-25, 20-25)

Grupo C (HUN) – Brasil-Perú 3-0 (25-13, 25-17, 25-16)

Grupo D (CRO) – Polonia-Corea 3-0 (25-19, 25-23, 25-16)

Grupo D (CRO) – Serbia-México 3-0 (25-18, 25-21, 25-17)

Grupo D (CRO) – EE. UU.-Japón 3-0 (25-22, 25-20, 26-24)

jueves, 3 de agosto de 2023

Grupo A (HUN) – China-Chile 3-0 (25-18, 25-14, 25-10)

Grupo A (HUN) – Hungría-Camerún 3-0 (25-17, 25-20, 25-15)

Grupo A (HUN) – Egipto-Argentina 0-3 (30-32, 20-25, 18-25)

Grupo B (CRO) – Türkiye-Rep. Dominicana 3-0 (25-19, 25-20, 25-15)

Grupo B (CRO) – Croacia-Puerto Rico 3-1 (23-25, 25-21, 25-20, 25-20)

Grupo B (CRO) – Alemania 3-0 Nigeria (25-0, 25-0, 25-0)

Grupo C (HUN) – Italia-Perú 3-1 (25-18, 22-25, 25-17, 25-15)

Grupo C (HUN) – Brasil-Tailandia 3-0 (25-13, 25-21, 25-15)

Grupo C (HUN) – Canadá-Bulgaria 0-3 (14-25, 25-27, 14-25)

Grupo D (CRO) – USA-México 3-0 (25-19, 25-22, 25-20)

Grupo D (CRO) – Polonia-Serbia 3-2 (25-13, 25-13, 22-25, 19-25, 15-13)

Grupo D (CRO) – Japón-Corea 3-1 (24-26, 25-18, 25-19, 25-19)

sábado, 5 de agosto de 2023

Grupo D (CRO) – México-Japón 0-3 (14-25, 11-25, 13-25)

Grupo B (CRO) – Puerto Rico 3-0 Nigeria (25-0, 25-0, 25-0)

Grupo A (HUN) – Argentina-Chile 3-0 (25-22, 25-15, 25-18)

Grupo C (HUN) – Italia-Tailandia 3-0 (25-17, 25-17, 25-19)

Grupo D (CRO) – Serbia-Corea 2-3 (25-27, 16-25, 25-13, 25-19, 11-15)

Grupo B (CRO) – Croacia-rep. Dominicana 3-1 (25-21, 25-15, 17-25, 25-19)

Grupo A (HUN) – Hungría-Egipto 3-2 (20-25, 18-25, 25-23, 25-22, 15-13)

Grupo C (HUN) – Brasil-Bulgaria 1-3 (12-25, 20-25, 25-21, 25-27)

Grupo D (CRO) – EE. UU.-Polonia 3-1 (23-25, 25-16, 25-22, 25-15)

Grupo B (CRO) – Turquía-Alemania 3-0 (25-11, 25-13, 25-19)

Grupo A (HUN) – Camerún-China 0-3 (14-25, 12-25, 9-25)

Grupo C (HUN) – Perú-Canadá 3-2 (25-20, 22-25, 16-25, 25-22, 15-12)

6 de agosto de 2023 es domingo

Grupo D (CRO) – México-Corea 0-3 (16-25, 16-25, 22-25)

Grupo B (CRO) – Rep. Dominicana-Nigeria 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

Grupo A (HUN) – Egipto-China 0-3 (11-25, 18-25, 14-25)

Grupo C (HUN) – Italia-Brasil 3-1 (25-27, 26-24, 25-23, 30-28)

Grupo D (CRO) – EE. UU.-Serbia 3-2 (25-15, 18-25, 25-19, 19-25, 15-7)

Grupo B (CRO) – Puerto Rico 3-0 Alemania (25-22, 25-22, 25-15)

Grupo A (HUN) – Camerún-Chile 1-3 (25-20, 19-25, 17-25, 15-25)

Grupo C (HUN) – Tailandia-Canadá 3-1 (25-11, 21-25, 25-22, 25-14)

Grupo D (CRO) – Polonia-Japón 1-3 (25-20, 19-25, 15-25, 21-25)

Grupo B (CRO) – Croacia-Turquía 0-3 (20-25, 19-25, 18-25)

Grupo A (HUN) – Hungría-Argentina 2-3 (20-25, 20-25, 25-22, 25-15, 5-15)

Grupo C (HUN) – Perú-Bulgaria 0-3 (22-25, 16-25, 19-25)

Tablas de clasificación

Estanque A

China 5 victorias, 15 puntos

Argentina 4v, 11pt

Hungría 3v, 9pt

Egipto 2v, 7pt

Chile 1v, 3pt

Camerún 0v, 0pt

piscina b

Turquía 5v, 15pt

Croacia 4v, 12pt

Puerto Rico 2v, 6pt

República Dominicana 2v, 6pt

Alemania 2v, 6pt

Nigeria 0v, 0pt

estanque c

Italia 5v, 15pt

Bulgaria 4v, 12pt

Brasil 3v, 9pt

Tailandia 2v, 6pt

Perú 1v, 2pt

Canadá 0v, 1pt

piscina d

Estados Unidos 5v, 13pt

Japón 4v, 11pt

Polonia 3v, 8pt

Corea 2v, 6pt

Serbia 1v, 7pt

México 0v, 0pt

lunes, 7 de agosto de 2023

Ronda 16

Grupo E – Szeged (Hungría)

(A1) China – (C4) Tailandia 2-3 (33-31, 25-26, 16-25, 17-25, 12-15)

(C1) Italia – (A4) Egipto 3-0 (25-15, 25-21, 25-9)

(A2) Argentina – (C3) Brasil 1-3 (15-25, 21-25, 25-15, 19-25)

(C2) Bulgaria – (A3) Hungría 3-0 (25-17, 25-19, 25-18)

Grupo F – Osijek (Croacia)

(B1) Turquía – (E4) Corea 3-2 (25-16, 23-25, 20-25, 25-21, 15-10)

(E1) EE. UU. – (E4) República Dominicana 3-0 (25-15, 25-15, 26-24)

(B2) Croacia- (E3) Polonia 3-2 (21-25, 25-10, 14-25, 25-19, 16-14)

(E2) Japón – (E3) Puerto Rico 3-0 (25-18, 25-21, 25-21)

Alemania – México 0-3 (19-25, 22-25, 24-26)

Serbia – Nigeria 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

Chile – Canadá 1-3 (19-25, 25-27, 25-16, 23-25)

Perú – Camerún 3-0 (25-18, 25-18, 25-22)

rollo de oro

Cuadro de Honor del Campeonato Mundial*

1977 (Sao Paulo) – 1. Corea del Sur, 2. China, 3. Japón

1981 (Ciudad de México) – 1. Corea del Sur, 2. Perú, 3. Japón

1985 (Milán) – 1. Cuba, 2. Japón, 3. China

1987 (Seúl) – 1. Brasil, 2. Corea del Sur, 3. China

1989 (Lima) – 1. Brasil, 2. Cuba, 3. Japón

1991 (Birno) – 1. URSS, 2. Brasil, 3. Japón

1993 (Brasilia) – 1. Cuba, 2. Ucrania, 3. Corea del Sur

1995 (Bangkok) – 1. China, 2. Brasil, 3. Rusia

1997 (Gdansk) – 1. Rusia, 2. Italia3. chino

1999 (Edmonton) – 1. Rusia, 2. Brasil, 3. Corea del Sur

2001 (Santo Domingo) – 1. Brasil, 2. Corea, 3. China

2003 (Tailandia) – 1. Brasil, 2. China, 3. Polonia

2005 (Ankara) – 1. Brasil, 2. Serbia Montenegro, 3. China

2007 (Nakhon Ratchasima) – 1. Brasil, 2. China, 3. Japón

2009 (Baja California) – 1. Alemania, 2. Rep. Dominicana, 3. Brasil

2011 (Lima) – 1. Italia2. Brasil, 3. China

2013 (Birno) – 1. China, 2. Japón, 3. Brasil

2015 (Caguas) – 1. Rep. Dominicana, 2. Brasil, 3. Italia

2017 (Boca del Río y Córdoba) – 1. China, 2. Rusia, 3. Japón

2019 (Aguascalientes) – 1. Japón, 2. Italia3. Rusia

2021 (Róterdam) – 1. Italia2. Serbia, 3. Rusia

* A partir de este año entra en vigor una nueva subsección para las divisiones juveniles femeninas

12 medallistas de bronce de Azurine en el Campeonato Mundial Femenino Sub-19

Jugadores colocadores: Ilaria Paté, Ángela Coba

Picos: Erica Esposito, Lisa Esposito, Giorgia Amoruso, Nicole Piomboni

Central: Linda Manfredini, Mia Carlotta Mónaco, Princesa Omoniko Adama

Opuesto: Merritt Adikwe, Kaya Moroney

Gratis: Anna Pardaró

Crew ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Femenino Sub-19: Michele Fanni, Matteo Dall’Angelo y Lorenzo Abbiati (entrenadores), Mattia Zappalà (fisioterapeuta), Matteo Saladini (médico), Alberto Salmazzo y Roberto Menegolo (ojeadores) y Anna Enzabella (directora del equipo).