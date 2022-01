Calificación Mondiale, Giamaica – Messico 1-2: resultados en vivo y finales

Parte de Giamaica – Messico el 28 de enero de 2022 en vivo: Formazioni y cronocon con tabellino en tiempo real. Dove vedere in tv e streaming gara valid per la non giornata delle Calificaciones para Mondiali Nord y Centro América

KINGSTON – Venerdì 28 enero 2022all’1, all’Indipendence Park in Kingston, si affrontano Giamaica e Messico per la nona giornata delle Calificaciones en Mondiali del Nord y Centro América. Por otro lado, el giocota lo scorso 3 de septiembre, si chiusa sul resultado 2-1 a favor de messicani. La Giamaica, Pochi Giorni fa, en amichevole, tiene perspectiva de 3-0 contra Perù. Lontimo incontro por calificación ai Mondiali del Qatar risale invece allo scorso 16 novembro quando 1-1 contro gli USA; Es elegante con 7 punties, frutto in a vittoria, quarto pareggi y tre sconfitte, con sei gol fatti y dieci subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto una volta, pareggiato tre and perso una, realista quattro et reti incassandone cinque. Illinois mesico, Invece, el último post de la cuota Classic 14, con un cammino sobre una vittoria, quart pareggi y tre sconfitte; ha siglato sei gol e ne ha subito dieci. Ill suo bilancio delle ultime cinque partite é di vinta, tre pareggiata e una persa with seti realizate et nove incasate. El riesgo final era anotar 9 dados en 2-2 en amichevole controlando Cile: la parte final de la clasificación Al Mondiale solo persuadió 2-1 contra Canadá 2-1.

Tabellino

GIAMAICA: Blake A., Antonio M. (dal 27 ′ st Gray A.), Brown J. (dal 35 ′ st Powell A.), Flemmings J., Johnson D., Lawrence K. (dal 20 ′ st Leigh G.) , Lowe D., Morrison R., Pinnock E., Walker L. (dal 1′ st Moore L.), Williams D .. Una disposición: Knight A., Miller D. Burke C., East J., Gray A., Leigh G., Mariappa A., Moore L., Powell A., Reid B., Stewart K., Vassell P. allenador: Salón P..

MÉSICO: Ochoa G., Antuna U. (dal 26′ c. Corona J.), Araujo N., Funes Mori R. (dal 26′ c. Martín H.), Gallardo J. (dal 26′ c. Arteaga G.), Guardado A. (dal 9′ st Lainez D.), Herrera H., Moreno H., Rodriguez C., Sanchez J. (dal 5′ pt Rodriguez L.), Vega A.. Una disposición: Orozco J., Talavera A., Alvarez E., Arteaga G., Corona J., Dominguez J., Gutierrez E., Lainez D., Martin H., Pineda O., Rodriguez L., Romo L. allenador: Martín G..

retí: al 5′ de calle Johnson D. (Giamaica) al 36′ de calle Martin H. (Messico), al 38′ de calle Vega A. (Messico).

Espulsiones: al 45′ pt Lowe D. (Giamaica).

La presentación del partido.

QUI GIAMAICA: La Giamaica dovrebbe scendere in campo con modulo 4-3-3 con Knight tra i pali e difosa compuesta al centro de Lowe e King y sulle phasce de Brown et Lawrence. Un centrocampo Watson. Willam y Vassel. Formato ofensivo Tridente en Beckford, Fletcher y Walker.

QUI MÉSICO: Por mensaje especificaciones probables del módulo con Acevedo en porta y con Reyes, Olivas, Silva y Araujo en bloque de comparación de bloques. En mezzo al campoGonzález, Cervantes y Aguirre, todos los partidos en el formato más rápido en Córdoba, Giménez y Antuna.

Los formatos de probabilización en Giamaica – Messico

GIAMAICA (4-3-3): Caballero, Marrón, Lowe, Rey, Lawrence, Watson. Willam, Vassel, Beckford, Fletcher, Walker.

MÉSICO (4-3-3): Acevedo, Reyes, Olivas, Silva, Araujo, González, Cervantes, Aguirre, Córdoba. Giménez, Antuna.

Dove vedere la partita en TV e streaming

La partida Giamaica – Messico, Válido para la calificación de nona giornata delle ai Mondiali en Norte y Centro América, non sarà transmessa en vivo televisado o en streaming.