Cable USB C USB C 240W para cualquier producto: descuento de 2uds y 3uds

¿Por qué no necesitas un envío rápido y seguro de cualquier producto que tengas en casa cuando lo tienes al alcance de tu mano? Para conseguirlo necesitas Cable USB-C USB-C Pero no cualquier modelo. Este producto de INIU es de alta calidad, hasta 240 vatios No tiene límites.

Encontrarás algunos en el paquete. Su longitud alcanza los 2 metros. Cada uno para el máximo confort. Únase a su viaje y disfrute no de uno, ni dos, sino tres descuentos. Abrir página en Amazon, Consulta el cupón y utiliza el código para pagar. “99RIUKCE” Para hacerlo solo tuyo 10,70€.

El envío es absolutamente gratuito y rápido en toda Italia con los servicios Prime activados en tu cuenta.

Cable USB C USB C con el máximo potencial: todas las características

El cable INIU USB C USB C es genial. Con una longitud de 2 metros, te permite tener libertad de movimiento porque sé que cuando estás en la cama y tu teléfono se está cargando, ¡estás haciendo acrobacias cada vez que tienes que girar! Pero volvamos a nosotros, esta pequeña joya tiene todo lo que necesitas.

acceso a mí 240 vatios Podrás utilizarlo en cualquier producto, así también para cargar portátiles y portátiles. manzana Cual Samsung. No te preocupes, porque la energía utilizada se ajusta automáticamente para que puedas proteger las baterías de tus dispositivos sin sobrecargarlas ni dañarlas.

Totalmente encapsulado en nylon Es duradero y fuerte. Los conectores están reforzados para que no se rompan y duren toda la vida.

Como te dije, puedes encontrar algunos en el paquete. 2 piezas Los cuales comparten las características exactas de tener un repuesto o usarlo según sea necesario.

No pierdas ni un segundo más Contacta con Amazon inmediatamente Dónde puedes comprar el cable INIU USB C USB C por solo 10,70€ Con triple descuento. Usa el código “99RIUKCE” Pagar.

