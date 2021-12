La precarga de la campaña no está disponible, 343 Industries explica por qué – nerd4.life

los Modo de campaña Halo Infinite estará disponible a partir de mañana, 8 de diciembre de 2021, exactamente a las 19:00 hora italiana. Si planeas descargar el juego con anticipación, debes saber que no puedes. No es posible la precarga de Halo Infinite 343 industrias explicaron por qué. El juego completo pesará 70,37 GB.

Un desarrollador de 343 Industries aclaró que el equipo quiere permitir la precarga de la campaña Halo Infinite, pero para una serie de fronteras artísticas No es posible. En Reddit, estaba escrito: “Entiendo la confusión y en un mundo perfecto nos gustaría habilitar la precarga. Sin embargo, existen limitaciones técnicas. Dado que ‘Halo Infinite’ es ejecutable y ya está disponible para descargar [ndr, in versione multiplayer free to play] No existe una manera fácil de crear una ‘hora de inicio de sesión’ para algunas partes específicas del juego (como la campaña) y no para otras “.



Jefe Maestro de Halo Infinite

Luego también explicó que incluso aquellos que participan en juego de arcade No podrá acceder a una precarga real. Actualmente, el servicio fomenta la descarga de Halo Infinite, pero esto es solo un marcador de posición. La única ventaja es que gracias a esto no tienes que ir manualmente a Game Pass y seleccionar “Obtener” para poder descargar la campaña Halo Infinite, pero recibirás la actualización a la versión final en el momento del lanzamiento. Los jugadores que compren el juego con regularidad recibirán la actualización al mismo tiempo (19:00, como se mencionó).

En esencia, la campaña Halo Infinite es una actualización de un juego multijugador ya disponible, no un juego separado, por lo que el sistema no te permite precargar. También recordamos que poseer la versión física de Halo Infinite no dará ninguna ventaja: el juego no está todo en disco y aún hay que descargarlo.