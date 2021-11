Bueno, el boom musical, pero musicalmente me encanta descubrir el agua caliente.

El primer álbum de portadas en cuarenta años. Mi primera experiencia como actor de doblaje. en 66 años azúcar involucrarse. Lo hace registrando, explorar, en tiendas a partir del viernes 19 de noviembre, y contiene canciones que no escribió (a excepción de Luce, que firmó con Elisa y que ahora cantan juntas): From The Scientist de Coldplay a Fiore di Maggio de Concato, pasando por Natural blues de Moby. (con Mahmoud), Con te partirò de Bocelli y Ho vedo Nina volo de De André (cantó a dúo virtual con el propio Faber: “No lo conocía, pero estoy muy apegado a esta pieza”). También está Canto la vita, la versión italiana de Let Your Love Be Known de Bono, que fue grabada con el mismo capitán de U2: “Fue divertido proporcionar la voz en la versión italiana de la película animada Sing 2 de diciembre, ed) al personaje de Clay Calloway, la estrella del rock león que originalmente se llamaba “Zucchero sonríe. Hay un azul en el disco en azul, que nunca falla en este tipo de proyectos”.

“Cocinó Volari, con el debido respeto a Modogno”, dijo. ¿Siempre lo crees?

“Sí. Cuando viajas al extranjero, la música italiana parece haberse detenido allí. Es parte de la lista de clichés: espaguetis, pizza, foulardi. Afortunadamente, los Maneskins están aquí ahora”.

También abrieron los Rolling Stones.

“Lo he hecho antes que ellos, en Austria y Francia. Fue el 95. El verano pasado, Jagger incluso me invitó a su cumpleaños en Toscana. Le dediqué la versión italiana de As Tears Go By con mis lágrimas”.

¿y el?

“Recordó las palabras y las cantamos juntos”.

Volvamos a Manskins.

“Quería interpretar a una Honky Tonk Woman en los Stones, pero estaban cerca. Es notable que todos tengan este seguimiento. Musicalmente, les encanta descubrir el agua caliente. Pero llenaron el vacío en la sangre y la espalda”.

¿Cómo elegiste las canciones del álbum?

“La idea básica era evitar cantar canciones que ya tenían muchas versiones”.

Pero hay muchas versiones Con te partirò.

Una noche, Bocelli, a quien ya le había escrito Il mare calmo della sera, me dio un adelanto de ella. no está convencido. Le dije: ¿Estás loco? Esto es inusual. Lo hice para mí, eliminé la arrogancia de la orquesta y lo convertí en una pieza simple ”.

En 2022, se desentrañarán los cuarenta años transcurridos desde la caída del primer San Remo. ¿Los celebrarás en el Ariston Hotel como un gran invitado?

“Ya he estado allí algunas veces. No está en los planes, al menos no todavía”.

Entonces tal vez vaya allí. Canta en azul en azul.

“Este no es realmente el caso”.

El 29 de mayo de 2022 jugará en Berlín con Eric Clapton. ¿Qué opinas de sus lanzamientos que no son de Vax?

“Quién sabe dónde está la verdad”.

Schosi?

“Todo está muy borroso y la información no es muy clara”.

Pero, ¿al menos ha sido vacunado?

“Sí. Pero no siento ningún deseo de tomar partido o el otro”.