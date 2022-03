Bucear 8.000 metros es un fiasco o un piloto loco

Una picada demoledora que deja estupor y da lugar a terribles dudas, un aterrizaje (caída) completamente anómalo de una aeronave, a una velocidad demente diez veces superior a la habitual. Luego se estrelló contra una colina que se incendió en sus bosques. No hay esperanza para 132 personas en Boeing 737– 800 empresas este de china Aerolíneas se estrellaron en la madrugada de hoy en la provincia sureña de Guangxi, al oeste de Hong Kong. La tripulación de vuelo MU5735 consta de dos pilotos, 7 asistentes de vuelo y dos asistentes de vuelo.

contacto oficial – China Eastern ha confirmado el accidente de su Boeing 737-800 con 132 personas a bordo y víctimas mortales: la compañía, en una nota en las redes sociales. condolencias Pasajeros y tripulantes de las víctimas del accidente aéreo. La empresa de transporte envió a sus equipos al lugar del accidente y habilitó una línea directa para las familias de las víctimas.

El avión a reacción bimotor, uno de los modelos más famosos y confiables, se estrelló cerca de la ciudad de Wuzhou, anunció la cadena de televisión estatal. China CCTV, mientras los equipos de rescate iniciaban sus labores sin posibilidad de encontrar sobrevivientes. El avión despegó a las 5.20 de Kunming y se dirigía a Guangzhou, donde se esperaba a las 8.35 hora italiana (15.35 hora local).

Pero, ¿qué provocó esta tragedia? Qué pudo haber causado este hundimiento devastador: el avión de la compañía china fue construido en Estados Unidos, está en juego desde 2015 y forma parte de la familia Boeing 737 de casi sesenta años, entre los aviones en decenas de modelos están los mejores -avión más vendido y usado de la historia para rutas cortas y medianas. 738-800, en línea desde 1997, no Parte de la nueva generación del 737-Max ya son los héroes de dos accidentes aéreos muy fuertes debido a la introducción de un sistema de seguridad automático que en cambio causó problemas a los pilotos y aviones: el documental caída de boeing (Netflix) Quita el sueño mientras reconstruye las responsabilidades del gigante estadounidense. Boeing, que hoy pierde un 6% en Wall Street.

Boeing acepta responsabilidad por accidente del 737 Max de Ethiopian Airlines

Cuando comenzó esta inmersión, el 737-800 de 189 asientos (solo clase económica) de China Eastern, que la compañía china equipó con una librea multicolor destinada a los principales modelos de la flota, el bimotor volaba alrededor de 9 mil. De altura a velocidad de crucero (algo más de 800 km/h): lleva una hora de vuelo y por tanto todavía tiene más de la mitad de combustible en los depósitos. En uno de los videos captados por la cámara estacionaria del edificio (video sobre la confiabilidad de las investigaciones en curso), vemos el avión en la última parte de la caída: una picada de 90 grados (vertical, para abreviar) ya no se puede controlar. por pilotos. Una caída despiadada y precipitada a una velocidad de unos 564 km/h, más de 10 veces la velocidad normal de aterrizaje. Los datos son registrados por el sitio web Flightradar24. En otro video tomado de la dashcam del automóvil, la inmersión parece un poco vertical, pero sigue siendo impresionante.

La aeronave, que parece intacta y no en llamas, en este punto tiene forma de ladrillo, no tiene “elevación” y la caída no se frena por maniobras deliberadas o por pérdida de control. El Boeing, con un peso de 41 toneladas “vacías”, no entró en un giro, no resbala, no gira. ladrillo. En poco más de dos minutos, pierde 8 mil metros de altura y se estrella contra los altos cerros, en esa región, a una altura de mil metros.

El avión se estrelló al impactar (los primeros que ingresaron al cerro ya lo habían informado), y luego el combustible encendió incendios en el bosque.

Por el momento, no se conocen comunicaciones de “socorro” realizadas por los pilotos. Ni siquiera el mal tiempo.

las razones

El avión también puede llegar a su destino con un solo motor. ¿Fallan ambos motores de turbina a reacción de Cfm International? Desde esta altura, puede establecer un sendero largo con la esperanza de encontrar uno que no esté demasiado lejos. O, en todo caso, un espacio para una experiencia desesperada de aterrizaje de emergencia.

¿Fracasa frente a los sistemas de control? ¿Explosión en la cabina? Desde el último video de buceo, el avión parece intacto. sonar. ¿Descompresión muy rara e inmediata de la cabina?

Maniobras incorrectas de los pilotos que pueden haber provocado una ‘parada’ (¿pérdida brusca de velocidad? anormal en ese punto del vuelo: la aeronave está plana en altitud de crucero, el aterrizaje ‘final’ no estaba lejos, y además los pilotos están entrenados (deben ser) para “recuperar” el control, incluso aprovechando altitudes más altas.

Entonces, ¿un piloto loco (¿recuerdas el caso de Germanwings?) está apuntando su nariz hacia el suelo sin darle tiempo al copiloto para que intervenga? ¿O alguien entró en la cabina y atacó a los pilotos? ¿Cuál era la relación entre el líder y el diputado? ¿La subordinación del subcomandante jugó un papel en esta tragedia, que a menudo se nota en los países asiáticos, con gran temor de corregir cualquier error del comandante?

La recuperación de las cajas negras será el primer paso en la investigación, con las autoridades chinas siendo perseguidas por el propio presidente Xi Jinping: estas tragedias no pueden empañar la imagen de China.

Paolo Ricci Petit

Presidente Xi Jinping

El presidente chino, Xi Jinping, ordenó una investigación para comprender las causas del accidente, con 132 personas a bordo, y exigió no escatimar esfuerzos en las operaciones de búsqueda y rescate. Citado por la radio CCTV, Xi subrayó la necesidad de garantizar la seguridad de la aviación civil y ordenó la apertura inmediata del mecanismo de emergencia del avión siniestrado. Global Times explica que el Consejo de Estado instruirá a algunos funcionarios para dar seguimiento al accidente de manera prioritaria, para que se puedan identificar las causas lo antes posible, e intensificar las investigaciones sobre los riesgos de seguridad en la aviación civil. El periódico continúa diciendo que el objetivo de Xi es garantizar la seguridad de los vuelos y las personas en el futuro.

Presidente Sergio Mattarella

“Con gran tristeza me enteré del accidente del vuelo 5735 de China Eastern con destino a Cantón en las montañas de Guangxi. Durante los esfuerzos de socorro, me gustaría extenderle a usted, señor presidente, y a un amigo del pueblo chino, las sinceras condolencias de la República Italiana, las expresiones más sinceras de todos los italianos y mis condolencias personales. Esta es la carta enviada por el Presidente de la República, Sergio Mattarella, al Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, de la que informa el Quirinale.