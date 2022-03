Bouzkova ganó sus tres sets – OA Sport

Todavía no es el primer hit en el circuito Major Sara Errani. También en el torneo WTA Montreal 2022 El jugador del Bologna de la eliminatoria tuvo que rendirse ante los checos María Boskova Después de una pelea a tres sets que duró casi dos horas y media, se acabó 4-6 6-2 6-4.

En la primera fracción se revelan todas las características de Sarita: el primero en arrebatarle el servicio al contrario, luego pierde inmediatamente el margen. Se encuentran en 3-2 y responden. Pero Bouzkova es la que más sufre: Checa es su primera (8/22) Y se manifiesta en respuesta al azul, que instantáneamente llena el vacío. Los descansos pueden venir en cualquier momento. Eventualmente llega décimo y le sonríe a Errani quien se lleva el primer set.

Sin embargo, la boloñesa tuvo que disfrutar de la remontada de su oponente, que inmediatamente obtuvo cinco puntos de quiebre al comienzo del segundo set y la puso ansiosa. Sarah se defiende, pero en el tercer juego es un aviso importante: la tenista de Europa del Este se pone en cabeza, gracias a cambios de servicio más concretos que nunca, se las arregla igual.

Sin embargo, Errani no se rinde y de inmediato intenta asustar al rival desde la cima de sus 11 años de experiencia. Sorprende al arrebatarle a cero el servicio de Pujkova, pero es inmediatamente atrapada en el tercer juego y atacada por dos antebrazos demoledores. Luego se pone la cinta, que va a favor del jaque dos veces y le da 4-3 y más de ventaja al servicio; Sarah no se rindió y volvió al equilibrio, pero su saque volvió a temblar y le dio la vuelta al juego a la rival, que esta vez no acabó la cuenta en el primer punto de partido.

Si desea encontrar la justificación del golpe de gracia de Blue, mire los datos sobre el servicio: a pesar de las muchas primicias, su velocidad es bastante impresionante. Total 50/94. Segundo en la general, con 1/10 empeora, pero Los 23 puntos de quiebre permitidos causaron enfriamiento, prácticamente más de uno y medio por ronda de bateo. Incluso si cancelas 16 más allá de los aros, eso significa siete pases, por lo que pierdes un turno de dos en términos de lo que te beneficia.

