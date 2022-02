Borse toniche in attesa della Bce. Milano (+0,6%) azzera i cali del 2022, scatto di Unicredit

Ascolta la versione audio dell’articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Chiusura ancora positiva per le Borse Europache sembrano voler dimenticare la performance in rosso di gennaio, una delle peggiori degli ultimi anni. Sale intanto l’attesa per la prima riunione del 2022 del consiglio direttivo della Banca centrale europea, anche se gli investitori scommettono sullo status quo sulla politica monetaria, no nostante sia emerso che l’inflazione della zona euro nel mese di gennaio è salita al 5,1%. L’appuntamento è in calendario per domani, giovedì 3 febrero. Gli indici del Vecchio Continente hanno rallentato il passo sul finale, rosetendo dell’andamento di Wall Street, che dopo una partenza al rialzo, ha frenato, anche se un peso massimo come Alphabet, la holding che controlla il motore di ricerca sale Google, del 7% dopo la diffusione dei conti del 2021 risultati al di sopra le attese. A Milán il FTSE MIB, guadagnando lo 0,6%, ha vantato la performance migliore della zona euro: Madrid ha invece limato dello 0,15% y Francoforte è salita solamente di un frazionale 0,08%. Londra ha invece guadagnato lo 0,63%. Con i guadagni odierni, l’indice principale milanese ha praticamente azzerato le perdite accusate nel 2022, con i cali di gennaio (ha chiuso il 2021 a 27.347 punti, mentre oggi 2 February 2022 si è portato a 27.388 punti). Tutavia lo untado è salito a 138,1 puntos.

Un Milano en volata Unicredit, Saipem en saliscendi, Iveco macho

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione,Intesa Sanpaolo ha guadagnato l’1,01% mentre è ormai agli sgoccioli il conto alla rovescia per la presentazione del nuovo piano industriale, en calendario vendì 4 febrero. Tra le banche si sono messe in evidenza le azioni di Unicredit (+3,23%), tanto da registrare la performance migliore del Ftse MIb, e Banco Bpm (+2,38%). Tra le socialetà a maggiore capitalizzazione gli acquisti hanno premiato anche amplificador (+3,17%) y Grupo entre bombas (+2,01%). Telecomunicaciones Italia è salita dell’1,21% in un settore tlc trainato dal buon andamento di Vodafone a Londra, dopo i conti del terzo trimestre ei rumor sulla possibile vendita della controllata spagnola. Stmicroelectronics (-0,27%) ha azzerrato sul finale i guadagni di una giornata in cui il titolo era stato sostenuto dai conti dei colossi americani Amd e Alphabet. Ancora sotto y riflettori Saipém, che dopo più sali e scendi, ha ceduto un ulteriore 1,24% dopo i tonfi dei giorni scorsi, mentre soci e banche sono al lavoro per la messa in sicurezza del gruppo. La maglia nera di seduta tra le azioni dell Ftse MIb è andata a Grupo Ivecoescala del 2,15%.

Ferrari sulle montagne russe, aceite deboli titoli

ferraridopo più cambi di direzione, ha guadagnato l’1,59% nel giorno in cui la casa di auto di lusso has annunciato di avere archiviato il 2021 con un útil neto de 833 millones, en rialzo del 37%. Gli analisti, pero, hanno puntato l’indice sulle previsioni per il 2022, che hanno giudicato deludenti. La socialetà del cavallino rampante si attende di chiudere l’anno con ricavi per 4,8 miliardi di euro, un ebitda ajustado tra 1,65 e 1,7 miliari e utile per azione tra 1,1 e 1,15 euro. Non appena sono stati comunicati i numeri del 2022, i titoli hanno accusato una brusca frenata, tanto da entrare in asta di volatilità. Hanno poi recuperato nel corso della seduta. Gli ordini di acquisto hanno sostenuto Banca Mediolanum (+1,38%),Italia (+1,36%) y Buzzi Unicem(+1,22%), . Hanno invece terminato sotto la parità Tenaris (-0,57%) Eni (-0,74%), che hanno softerto insieme a tutto il settore oil continentale, nonché Nexi (-0,99%). nel resto del listino, Orsero ha messo a segno un +7,89% dopo aver annunciato la nuova guide, che vede nel 2022 ricavi netti tra 1,1 e 1,3 miliardi, un ebitda rettificato tra 65 e 68 miioni e un utile netto tra 30 e 32 milioni . En evidencia anche Casasol (+10%) mi limpiabnb (+8,16%), mentre hanno perso terreno Energía Verde de Altea (-6,43%), Ciencias de Galaad (-6.68%) e Risanamento (-8,46%).