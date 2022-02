Borsa Italiana, il commento della seduta di oggi (2 de febrero de 2022)

Saipem in altalena dopo la pesante correzione subita nelle precedenteti due sedute. Entonación positiva por Stellantis y por STM. Buena actuación per i bancari

progresos fraccionarios per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee; i mercati zionari del Vecchio Continente consolidano il trend in atto da due sedute.

Todos 10.15 il FTSEMib guadagnava lo 0,57% a 27.380 punti, mentre il FTSE Italia Todo Compartir era en realzo dello 0,58%. Segno più anche per il FTSE Italia de mediana capitalización (+0,7%) e per il FTSE Italia estrella (+0,93%).

Illinois bitcoin è sceso sotto i 38.500 dolaresi (alrededor de 34.000 euros).

bajo propagación Btp-Bund resta oltre i 135 punti.

L’euro ha sfiorato gli 1,13 dólares.

Saipém en altalena (-0,49% a 1.3275 euros), dopo la pesante correzione subita nelle precedenteti due sedute. Secondo quanto riportato da Il Sole24Ore il management della socialetà di ingegneristica starebbe lavorando su un aumento di capitale y su una ristrutturazione del debito, dopo che lunedì aveva comunicato l’avvio di contrei banttile controie prelimin I per vericare la loro disponibilità a supportare un’adeguata manovra financiera.

Andamento positivo per i titoli del conjunto bancario.

Spicca il rialzo del BancoBPM (+3,09% a 2.899 euros). Molto bene anche IntesaSanpaolo (+1,63% a 2,7135 euros) e UniCredit (+1,66% a 14.486 euros).

generali guadagna lo 0,7% a 18,81 euros. Il colosso assicurativo ha siglato l’accordo per l’acquisizione di La Médicale, società assicurativa rivolta agli operatori sanitari, a seguito della trattativa esclusiva con Crédit Agricole Assurances. Il corrispettivo totale dell’operazione è par a 435 millioni di euro (soggetto ad aggiustamenti al closure), mentre l’impatto stimato sul Regulatory Solvency Ratio di Generali è di circa -4,3 punti percentuali.

Entonación positiva por Stellantis (+0,61% a 17,45 euros). Il Ministero dei Trasporti ha comunicadoto che nel mese di gennaio 2022 in Italia sono state inmatriclate poco meno di 108mila vetture, in calo del 19.7% rispetto alle oltre 134mila dello stesso period dello scorso anno. Secondo quanto riportato dalle principali agenzie stampa a gennaio 2022 le immatricolazioni di Stellantis sono state pari a poco meno di 39mila unità, in contrazione del 26,7%. Di conseguenza, la cuota di mercato del gruppo automobilistico si è attestata al 35,8%.

S T guadagna l’1,33% a 42.015 eurosin scia agli ottimi risultati trimestrali comunicati dal gruppo statunitense AMD.

All’Euronext Crecimiento Milán enfoque su Energía Verde de Altea, dopo aver terminato la prima seduta di quotezione con un balzo del 46,7%. El titulo registra una flexión del 5,15% 1,67 euros.

Rendimiento óptimo por Vantea Inteligente (+6,77% a 7,89 euros). L’azienda ha terminado el ejercicio con un giro de negocios de 34,3 millones de euros, el doppio rispetto ai 17,16 millones de dólares en 2020. A parità di perimetro di gruppo la crescita dei ricavi è stata dell’88% .