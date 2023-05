Blue Origin acelera el ritmo en el Cabo

Si bien SpaceX acaparó los titulares con su primer vuelo de prueba de Starship, Blue Origin, la compañía fundada por el rival multimillonario Jeff Bezos, está acelerando el trabajo en su propio cohete reutilizable de servicio pesado y vehículo reutilizable Starship.

El cohete New Glenn, que tiene una capacidad de carga útil de 13 toneladas métricas para la órbita de transferencia geoestacionaria o 45 toneladas métricas para la órbita terrestre baja, es la entrada de Blue Origin en el campo de los servicios de lanzamiento de cargas pesadas. New Glen fue visto haciendo un progreso significativo recientemente, capturado por imágenes de los fotógrafos de NSF sobre Cabo Cañaveral.



Se acerca Nueva Glen:

Un artículo de prueba, aunque no necesariamente un artículo de vuelo, para la primera etapa de New Glenn, o uno de sus tanques, se vio recientemente en el edificio de Pruebas y limpieza de tanques (TCAT) en los terrenos del campus de Blue Origin Exploration Park. Este campus está ubicado en el área de Cabo Cañaveral, no lejos de las instalaciones de lanzamiento de la compañía en LC-36 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.

La primera etapa de New Glenn, propulsada por siete motores BE-4, fue diseñada para aterrizar y reutilizarse desde cero. Se cree que Blue Origin intentará aterrizar New Glenn en una barcaza en el Océano Atlántico en su primer vuelo, y la reutilización es parte del plan de operaciones de New Glenn.

En la instalación 2nd Clean and Test Tank (2CAT), se vio recientemente una segunda etapa, posiblemente también un artículo de prueba. Se cree que el escenario se someterá a pruebas de presión y recibirá aislamiento en una instalación de revestimiento de superficies.

Las pruebas de hardware de las segundas etapas también se han visto en el stand del LC-36, lo que permitirá a la compañía probar las etapas en el sitio antes de apilarlas en el cohete New Glenn.

Inicialmente no se planeó devolver la segunda etapa de New Glenn a la Tierra para su reutilización, pero un proyecto con el nombre en código “Jarvis” ha estado en marcha durante algún tiempo. Se cree que Jarvis, también conocido como Clipper, es una segunda etapa reutilizable para Newglin, aunque no hay muchos detalles sobre el proyecto.

Un artículo de prueba visto en el lado norte de LC-36 que se parece notablemente a las primeras pruebas de Starship como SN5. El artículo de prueba puede someterse a pruebas de presión y fluidos criogénicos en el futuro en el sitio de prueba LC-36, de manera similar a los artículos de Starship en Boca Chica, Texas.

También se realizó una prueba de carenado de siete metros de ancho para Newglin, y es posible que Blue Origin tenga la intención de recuperarlo.

Esto tendría sentido porque los carenados, más grandes que cualquier otro carenado jamás volado, están hechos de un costoso compuesto de carbono. Los procedimientos de recuperación de estas alarmas se demostraron en el estanque giratorio del Centro Espacial Kennedy el año pasado.

Se ve un transportador con una sección de barril de New Glen en el almacén del campus. Esto indica que algunos segmentos del vehículo de lanzamiento están en marcha en la planta en el Parque de Exploración.

También se ha informado de una mayor actividad de producción en las instalaciones de Blue Origin en Huntsville, Alabama, y ​​Kent, Washington.

Blue Origin también está trabajando en adiciones al Campus Sur que apoyarán la fabricación de naves espaciales. La instalación de soporte de mantenimiento, la instalación de operaciones químicas, la expansión del almacén y el complejo de oficinas temporal se mencionaron en el Plan de gestión de recursos ambientales presentado al Estado de Florida.

Blue Origin espera realizar el primer vuelo de Newglin el próximo año, aunque aún no está claro si el cronograma se mantendrá. Debería estar lista una versión del BE-4 programada para New Glenn, con capacidad de reutilización, y el BE-4 debería demostrar su valía en el cohete ULA Vulcan a finales de este año.

Se entregaron motores de vuelo para el primer lanzamiento de Vulcan y se instalaron en la primera etapa del cohete, y se realizaron pruebas de tanques en ambas etapas. Sin embargo, hubo un problema al conectar el GSE a la etapa superior del Centaur V durante la prueba.

Además, una investigación sobre una prueba que terminó en una explosión en el Marshall Space Flight Center ha retrasado el lanzamiento de la primera nave espacial Vulcan hasta al menos finales de julio. El ensayo general mojado para Vulcan está programado para principios de julio. Es probable que un lanzamiento a fines del verano de 2023 sea la primera oportunidad realista para un vuelo inaugural.

En otras noticias de Blue Origin, New Shepard se está preparando para volver a volar. El nuevo vuelo NS-23 de Shepard falló el año pasado debido a una falla estructural en la tobera del motor y se ha trabajado para evitar que vuelva a ocurrir. La etapa perdida en vuelo se ha reutilizado muchas veces, y los problemas generales de fatiga del material pueden ser testigos a medida que se reutilicen más naves espaciales en los próximos años.

El vuelo de regreso a la misión de vuelo está programado para ser una repetición del NS-23 con las mismas experiencias y como el vuelo fallido, sin tripulación a bordo. Actualmente se desconoce el cronograma para el regreso al vuelo de New Shepard, o el regreso de los vuelos tripulados. Sin embargo, la compañía espera volver a volar antes de que finalice 2023.

Mientras Blue Origin está trabajando para que New Shepard vuelva a volar y New Glenn vuele, proyectos como Blue Moon Lander y Orbital Reef, en colaboración con Sierra Nevada, están en marcha. Estos proyectos son de naturaleza a largo plazo, mientras que la compañía está trabajando para asegurar negocios adicionales para Newglin a corto plazo.

Se han registrado cargas útiles como la misión ESCAPADE de la NASA a Marte, construida por Rocket Lab, y el lanzamiento New Glenn del Proyecto Kuiper. Project Kuiper, una constelación de banda ancha diseñada para ofrecer servicio de Internet a usuarios individuales como competidor de Starlink, se ha registrado para 12 lanzamientos de New Glenn con 15 opciones.

(FOTO SUPERIOR: Instalaciones de fabricación y procesamiento de Blue Origin en Exploration Park. Crédito: Max Evans para NSF/L2)