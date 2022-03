Blue Jasmine Jordan Romano jugará para Italia, no para Canadá

El único lanzador canadiense en Azulejos de Toronto Quiere jugar para Italia en lugar de Canadá en el ámbito internacional.

Religión cerca de Blue Jazz y primero en Ontario, giordano romano En el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2023 volverá a representar a su nación familiar en lugar de nacer.

Romano estuvo en el club italiano para el WBC 2017, en ese momento era un equipo internacional, que amaba más que nada.

“Quería volar a Canadá en 2017, pero no pudieron encontrar un lugar para mí. Estaba en A bajo en ese momento (Tommy John se va)”. Roman dijo sobre Hazel May de Sportsnet. “Italia escuchó, tuve una gran experiencia. Me dieron una oportunidad y quiero ser fiel a ellos”.

Ahora que Romano es un jugador de Grandes Ligas y cercano al prometedor Blue Jazz de la Serie Mundial, debería haber recibido muchos lanzamientos de ambos países, pero el joven de 28 años ha decidido premiar al país que primero le dio. . Sabor a beisbol internacional.

Definitivamente ayuda mirar hacia atrás a ese juego de 2017 con una luz positiva.

“Fue una gran experiencia”, dijo Romano. Ella dijo En 2019. “Mi padre nació en Italia, así que todavía tengo familia. Tiene que ser parte de eso. La temporada anterior estaba en la baja A, no había fanáticos ni grandes situaciones, luego fui a México y jugué contra muchos de los mejores jugadores de la liga en algunos de esos juegos. Fue una experiencia maravillosa. “

Jordan Romano, quien está cerca de Blue Jaze en el Clásico Mundial de Béisbol, no iguala a Canadá. (Kevin Sousa-EE.UU. HOY)

El único lanzador italiano que ganó ese juego fue Romano, quien encontró relevo en la novena entrada de su visita a México y despidió a los dos primeros bateadores que enfrentó antes de salir del tercer juego.

La temporada pasada en Toronto, Romano registró 2.14 eras en 63 entradas y noqueó a 12 bateadores en nueve entradas. Está listo para enfrentar múltiples presiones nuevamente en 2022.

