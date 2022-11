Black Panther: Forever Wakanda, reseña

“Negocio es trabajo”, reza uno de los refranes angloparlantes más famosos, y de esta forma la saga Wakanda no puede detenerse con la desaparición de su héroe. Con la Pantera Negra: Wakanda para siempre ryan coogler , en este caso en el papel dual de director y guionista, quería por un lado honrar a Boseman y por otro lado encontrar la manera de traer a Wakanda de regreso al centro del universo Marvel y asegurarse de que hubiera una interpretación del menos traumático posible. Entrega y no reemplazo.

La película no tiene tiempo para comenzar y de inmediato te sumerges en el drama. T’Challa De repente se enferma y, a pesar de la tecnología de Wakanda y los esfuerzos de Shuri, no se puede hacer nada. Sin una hierba en forma de corazón, la enfermedad que azotó repentinamente al superhéroe no podría detenerse. La pantera negra muere, dejando a la superpotencia africana sin su rey y protector.

Bueno como escritor, no como director.



Black Panther: Forever Wakanda, la nueva pantera negra

Si bien no nos importó Black Panther: Wakanda Forever desde el punto de vista de la reconstrucción, no nos impresionó cómo se empaquetó la película. Desde un punto de vista de diseño y efectos especiales, de hecho, El trabajo de Kogler no logró sorprender. Entre algunos diálogos bastante confusos y escenas de acción no particularmente cautivadoras, quizás también debido a un (no) enemigo particularmente poco carismático, especialmente cuando mueve sus alas sobre sus tobillos, esta cuarta fase del Marvel Cinematic Universe no termina con Pang. , ya subrayando la dificultad de la recuperación.Una resaca del final del partido.

A pesar de la duración de la película, no hay grandes momentos épicos. Razones Los que llevan a la gente a la acción siempre son muy débiles y las escenas de lucha en equipo son muy pobres. El desafío entre dos superpotencias se resuelve a través de una pelea de barcos con 2 aviones y 4 ballenas. Literalmente. Un poco, en nuestra opinión, para películas que puedan contar con excelentes presupuestos.

El tiempo que se pasa en el cine es mucho, y también es agradable pasar, pero hay densidad Lo que hemos visto son pocos y algunos de los personajes siguen siendo los mismos algo superficiales, lo que no permite que la historia llegue a su proverbial clímax. Sale satisfecho, pero en la superficie. Pensando en ello con una mente fría, algunas inconsistencias aparecen casi de inmediato y hubiera sido bueno explorar algunos problemas, pero aquí solo se insinúan.