“Big Brother Vibe”, un lío entre Daniele y Oriana

“Estos días soy tierno porque lo siento. Así quiero vivir a mis conocidos. No puedo olvidar la relación especial que tuviste con Antonino Spinalbes…”, explica Danielle Dal Moro. La respuesta no se hace esperar, la beldad venezolana no niega el interés y agrega: “Todo lo que dices es cierto, pero siempre te cuidé diferente, vi que eras diferente a los demás”.

Pero el ex tronista no se olvida, y recuerda que además del peluquero, señala que la modelo “también se acercó a otros inquilinos”, entre ellos Luca Onestini. También en este caso, Oriana no desmiente y agrega: “Solo tenemos amistad, es mi mejor amigo”. Daniele y Oriana siguen hablando de su turbulenta relación: “Ahora quiero probar nuestra relación con absoluta ligereza”, concluye Dal Moro.

“Quiero toda la atención sobre mí”, dice la bella venezolana que esconde su timidez bajo las sábanas. “Soy una persona posesiva incluso en la amistad”, continúa Marzoli, declarando abiertamente sus sentimientos por la influencer. Por su parte, Daniele está complacida, le encanta la idea de recibir toda esta atención y que su pareja muestre sus celos por él.