Biden desprecia a Trump y Bush en el Día Mundial del SIDA a pesar de los esfuerzos de los líderes del partido republicano

WASHINGTON – El miércoles, el presidente Biden derrocó a su predecesor, Donald Trump, en un discurso en el Día Mundial del SIDA y afirmó que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tiene “un pie de igualdad” con el presidente George W. Bush. VIH / SIDA.

Biden atacó a Trump a pesar del expresidente Establecer la meta 2030 para poner fin a la transmisión del VIH Parece restar importancia al papel del liderazgo de Bush en la creación del programa PEPFAR, que salvó millones de vidas y redujo la infección por VIH al administrar medicamentos a países pobres, en su mayoría africanos.

“Nancy, no es una broma, yo fui quien comenzó esa pelea de una manera que tomé con tanta pasión”, le dijo Biden a Pelosi en la Casa Blanca. “Tomar este tema en ese momento fue visto como una sentencia de muerte política. Pero lo hiciste. Cambiaste fundamentalmente la forma en que miramos esto. Incluso hiciste que George Bush liderara esto también”.

El presidente Joe Biden escucha durante un evento para celebrar el Día Mundial del SIDA en el Salón Este de la Casa Blanca el 1 de diciembre de 2021. Stephanie Reynolds / CNN / Splash N

Mientras perforaba para Trump, pero no por su nombre, Biden puso una mirada de disgusto mientras lanzaba aplausos: “Cuando mi administración asumió el cargo, no solo restablecimos la Oficina de Política Nacional sobre el SIDA de la Casa Blanca que era difícil de creer … “

“Fue lo más fácil de hacer”, continuó Biden. “No, lo digo en serio. Piénsalo, piénsalo, ¿tendrá una ronda de aplausos en 2021 cuando decimos eso? Quiero decir, nunca debería haber sucedido, de todos modos, no quiero entrar en eso. “

Biden no mencionó el lanzamiento sorpresa de Trump en 2019 de una iniciativa federal para “eliminar la epidemia del VIH en los Estados Unidos dentro de 10 años”. Trump respaldó ese plan con una solicitud presupuestaria final para $ 716 millones Para combatir el VIH / SIDA.

El Dr. Anthony Fauci escucha mientras el presidente Biden pronuncia sus comentarios para celebrar el Día Mundial del SIDA en la Casa Blanca el 1 de diciembre de 2021. Anna Moneymaker / Getty Images

El ex presidente Donald Trump y Jerry Falwell. Trump se ha fijado el objetivo de poner fin a la transmisión del VIH para 2030. Imágenes de Alex Wong / Getty

Biden le contó a la multitud sobre su administración. 670 millones de dólares La solicitud de presupuesto para el VIH / SIDA, que en realidad es menor que la solicitud de Trump.

Tomaremos medidas estrictas y lo apoyaremos. Le hemos pedido al Congreso $ 670 millones, una solicitud presupuestaria histórica, para poner fin a la epidemia del VIH en los Estados Unidos, dijo Biden.

El presidente Bush dio más credibilidad más tarde en el evento, al tiempo que elogió al público por su papel en la reautorización del programa PEPFAR de Bush, que el presidente republicano propuso en enero de 2003 antes de que el Congreso aprobara una ayuda inicial de 15.000 millones de dólares a los países pobres. Pelosi no era así Patrocinador de una factura, pero votó a favor del proyecto de ley y apoyó la extensión del plan PEPFAR.

La Casa Blanca está decorada para celebrar el Día Mundial del SIDA el 1 de diciembre de 2021. Foto AP / Susan Walsh

El presidente Biden pareció restar importancia al papel del ex presidente George W. Bush en la creación del programa PEPFAR que salvó millones de vidas. Matthew Kavanaugh Paul / Getty Images

“La reautorización del innovador plan de PEPFAR en 2008 fue uno de los eventos notables de mi tiempo como presidente del Comité de Relaciones Exteriores”, dijo Biden. No fui uno de los grandes líderes en este asunto. Siempre estuve a favor del esfuerzo, pero eso se debía a que era presidente del comité. Y lo crea o no, hubo un presidente republicano, y no soy un hombre sabio cuando digo esto, que presionó por PEPFAR ”.

Más tarde, Biden señaló que Bush, quien a menudo citó su fe cristiana cuando presionó a PEPFAR y elogió a Condoleezza Rice por asesorarlo sobre el tema, había fundado el ambicioso programa global de VIH / SIDA.

Desde que el presidente Bush lanzó PEPFAR en 2003, hemos salvado más de 21 millones de vidas. Hemos prevenido millones de infecciones por el VIH y ayudado al menos a 20 países a controlar las epidemias del VIH o alcanzar … metas de tratamiento, dijo Biden.

“A través de PEPFAR, Estados Unidos apoyará a casi 19 millones de hombres, mujeres y niños con tratamientos contra el VIH que salvan vidas. Es un logro increíble y asombroso”.