Biden, controles domiciliarios y llamadas para vacunarse. “Pero que no cunda el pánico, no es marzo de 2020” – Corriere.it

Desde Massimo Gaggi

El presidente evaluó la emergencia de Covid hablando con el país desde la Casa Blanca. “Ve a vacunarte, es un deber patriótico”

En enero se enviaron quinientos millones de pruebas de Covid a los estadounidenses. Se han enviado mil médicos y enfermeras militares para ayudar a los hospitales que se verán afectados por otro tsunami impulsado por Omicron en las próximas semanas. Se han enviado seis grupos de trabajo, compuestos por médicos civiles capacitados en situaciones de emergencia, a los seis estados más vulnerables en la actualidad: Michigan, Wisconsin, Indiana, Arizona, Vermont y New Hampshire. Los números, los presentados ayer por Joe Biden, que llegaron a los titulares, pero en realidad muestran cuán limitada es la “caja de herramientas”. Ahora disponible para el gobierno de EE. UU. Frente a la nueva fase de la pandemia: 500 millones de kits significan una prueba y media por cada estadounidense en un país de 330 millones de personas. Miles de médicos militares y paramédicos son una gota en el mar que está a punto de alcanzar una tormenta de un millón de contagios al día: poco más que una ayuda simbólica, un testimonio de solidaridad.

Cuatro días antes de Navidad, en una sala de la Casa Blanca repleta de adornos navideños, el líder estadounidense da uno de los discursos más duros de su presidencia.. Biden debe simultáneamente tranquilizar y advertir a una nación dividida entre vacunas temerosas y oponentes ideológicos de las vacunas, intolerantes a cualquier restricción de salud: un pueblo unido solo por la indignación y la frustración por una emergencia, a pesar de las reiteradas promesas de victoria sobre el coronavirus, que ha persistido durante dos años ya y aún no se avecina su final. Los datos de Sudáfrica y otros países sugieren que Omicrón variable Menos peligroso de lo que se temía, pero con su alta transmisibilidad, plantea desafíos sin precedentes desde el punto de vista de la salud y la comunicación. Las infecciones casi siempre pueden convertirse en casos asintomáticos o, en todo caso, síndromes de gripe benigna: de ahí el llamado de Biden a los estadounidenses vacunados a que no se asusten, no se rindan y tengan cuidado de celebrar las vacaciones familiares.