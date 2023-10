Bernie Ecclestone se declara culpable en juicio por fraude en Londres

Bernie Ecclestone, ex súper superior La Fórmula 1, que abandonó la escena a finales de 2016 tras vender los derechos del campeonato de CVC Capital Partners a… Libertad de prensa Por 8 mil millones de dólares, se “declaró culpable” durante el proceso inglés en el que fue acusado de fraude fiscal. De hecho, el hombre de 92 años ocultó la existencia de un fondo fiduciario multimillonario en Singapur a la agencia tributaria del Reino Unido, HM Revenue and Customs (HMRC). Sólo una declaración de culpabilidad impidió que fuera enviado a prisión: de hecho, Ecclestone fue condenado a 17 meses de prisión, pena suspendida por el tribunal con una pena condicional de dos años. Si durante ese período no comete otros delitos de naturaleza similar, no tiene que cumplir la pena, en caso contrario la pena actual se sumará a cualquier pena posterior.