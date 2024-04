Beppe Visicchio sobre la despedida de Amadeus: “No sé qué hará ahora, pero si me invita a Novi, lo seguiré”.

“Al-Rai se ha convertido en un lugar donde el gobierno interno está bajo mucha presión. El artista tiene su propia identidad y sensibilidad. La dificultad de trabajar en la música rai es el poder que se puede tener en una estructura tan compleja, lo cual es complicado porque las estructuras que la gobiernan son fuertes.” Beppe Visicchio, invitado de Vinitali, habla sobre el último adiós de Amadeus a la rai. Admite que Si el presentador le pidió colaborar en su nueva aventura en Discovery, no quedará indiferente “Siempre digo que sí porque es alguien a quien respeto y luego claro que depende del contenido”. Corriere della Sera. El director de orquesta, ganador también de cuatro ediciones del Festival de San Remo, no subestimó las presiones y dificultades que el anfitrión y director artístico del festival debe aprender a afrontar. “Directores de red, subdirectores, directores de programa, directores de estructura: pertenecen a una red realmente consolidada que tiende a mover los hilos por sí sola. “Amadeus en Novi pedirá garantías de independencia, a raíz de quienes dejaron a Ray por otra red”, afirma el maestro, “lo ha hecho bien en los últimos años porque se dio cuenta de que tenía que centrarse todo en sí mismo, tomando todo sobre sí mismo”. Responsabilidad de todo. En la quinta y última edición dirigida por Amadeus, el Comandante no debía participar, sino que fue un invitado sorpresa junto a Galese. Pero ahora hay mucha curiosidad sobre lo que hará el locutor, que pasó a Discovery después de 25 años en la televisión pública: “No sé qué haría un tipo que tenía una opinión muy formulada. ¿Se los llevará consigo o creará otros nuevos? “Sería interesante entenderlo”.

