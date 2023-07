Bastardos desesperados | Mangialibri no ha estado a dieta desde 2005

Se sienta en la taza del inodoro y orina en la prueba. Dos líneas rojas, está embarazada. El embarazo fue el resultado de una noche salvaje que ella no quería continuar. Quiere abortar, pero eso no es fácil en la Ciudad de México. Hay muchas clínicas, pero son muy caras. Googlea hasta que encuentra el nombre de la droga misoprostol… Yuliana es hija de narcos. De niña pasó su infancia en las Sierras, donde fue vigilada de cerca, de donde constantemente huía en busca de aventuras. Todos en la familia saben que ella tomará el lugar de su padre, pero al mismo tiempo deben encontrar la manera de mantener las riendas sobre ella. Así se trasladan a Guadalajara y la matriculan en el colegio El Sagrado, donde la niña conoce a Regina… La China, una asesina en serie de profesión, en la nómina de estupefacientes. Aunque no siempre es así. Antes de que la arrestaran, llevaba hierba de un asentamiento a otro. La policía la atrapó in fraganti portando un kilo. Permaneció en prisión durante seis meses hasta que la gente de Cruz Negra vino a seleccionar mujeres para capacitarlas.

En 2021, aproximadamente 4000 mujeres fueron asesinadas en México. Los funcionarios hablan de feminicidio solo en el 30/35% de los casos. Según un informe publicado por la ONU en 2020, México es uno de los peores países para ser mujer. Aparte de los asesinatos, hay un número asombroso de agresiones sexuales, discriminación de género, violencia doméstica y acoso. bastardos desesperadosEn español Berras de Reserva – “Lanzamientos de reserva”, que da una gran idea – habla de esto. Una colección de trece relatos, algunos entrelazados, en los que crímenes, violaciones, sumisiones se dan palmadas en el tablero sin piedad en gracia y blanco. De hecho, la violencia contra la mujer no hace distinciones de clase social. Dahlia De La Cerda es filósofa, escritora, activista, feminista y fundadora de la organización colectiva “Morras Help Morras” que apoya la emancipación sexual, cultural, económica y reproductiva de las mujeres. bastardos desesperados En realidad, fue el final de la beca lo que la acercó a estos temas. El tono del libro es deliberadamente irónico y amargo, no busca empatía, sino solo franqueza y brutalidad. Especialmente el último capítulo, Disarmingly Cold. “México es un monstruo que devora mujeres. México es un desierto de polvo de huesos. México es un cementerio de cruces rosas. México es un país que odia a las mujeres”.