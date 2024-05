Basta de capturas de pantalla por estas horas: la nueva ley que todos discuten

Estas nuevas políticas están diseñadas para proteger los datos de los usuarios, pero también plantean dudas sobre la privacidad y la libertad digital.

Las capturas de pantalla se han convertido en una herramienta indispensable en la vida cotidiana: se utilizan para capturar información importante, compartir contenido interesante o documentar determinadas situaciones. Sin embargo, como cualquier tecnología, Usar capturas de pantalla también puede tener una desventaja. Por ejemplo, pueden usarse para revelar información confidencial, crear evidencia fuera de contexto o publicar contenido protegido por derechos de autor sin autorización.

Recientemente, una gran empresa decidió ponerlo en práctica. Una serie de medidas para limitar el uso de capturas de pantalla, que, como era de esperar, provocó un acalorado debate. La medida, diseñada para proteger datos sensibles y aumentar la seguridad, ha generado preocupaciones y dudas en varios frentes, destacando la compleja dinámica entre privacidad, seguridad y libertad digital.

Microsoft ha decidido: no más capturas de pantalla en estos períodos de tiempo

Microsoft ha anunciado que su navegador Edge for Business implementará nuevos controles para evitar capturas de pantalla. eso significa pronto Ya no será posible tomar capturas de pantalla de páginas web consideradas sensibles o protegidas mientras se usa Microsoft Edge en el trabajo. La decisión tiene como objetivo evitar el intercambio no autorizado de información con competidores, familiares o periodistas.

Las nuevas políticas de prevención de capturas de pantalla están diseñadas para proteger los datos de la empresa de posibles filtraciones. Microsoft explicó esto Los administradores informáticos de la empresa podrán clasificar determinadas páginas web como protegidas, utilizando múltiples motores de políticas dentro de las plataformas Microsoft 365, Microsoft Defender para aplicaciones en la nube, Microsoft Intune Mobile Application Management y Microsoft Purview. Esta función estará disponible en los próximos meses.

También se incluye una acción de prevención de capturas de pantalla. Capacidad para evitar que herramientas de terceros tomen capturas de pantalla o graben videosAunque los detalles sobre cómo se implementará esto aún no están claros. Esto se introdujo poco después del lanzamiento de la herramienta Recall AI para computadoras portátiles Copilot+, que crea instantáneas de todas las actividades realizadas en una computadora, lo que permite a los usuarios buscar actividades pasadas utilizando AI.

Por ahora, estas nuevas políticas sólo se implementarán en el mercado laboral estadounidense. Sin embargo, no es improbable que en el futuro se apliquen políticas similares en Europa e Italia.. La adopción de medidas de seguridad y protección de datos es una tendencia global, y muchas empresas globales, incluida Microsoft, buscan estandarizar sus prácticas de seguridad en todos los mercados en los que operan.