Barrow revela un sueño de convertirse pronto…

Esta tarde se emitió un nuevo episodio de Verissimo. Entre los invitados recibidos en el salón de la tarde en el Canale Cinque estaba Barù, recién llegado de la versión final de la sexta edición del Gran Hermano Vip. Durante una larga conversación con Silvia Tovanen, pronto también salió a la luz el antiguo deseo de Givino de tener un hijo.

Esta tarde, en el salón de muy ciertoY el Silvia Tovanen Bienvenida y entrevistada carretillanovedad del final de la sexta edición de gran hermano vip Lo cual sucedió hace poco menos de una semana, durante la cual clasificó El tercero.

El exGivino se entregó a una larga conversación con el presentador del Weekend Afternoon Show canal cincocuenta su experiencia en la casa más espía de Italia, sobre su relación con jessica selassie Y deseando un futuro muy cercano convertirse en padre.

Durante la entrevista, como era de esperarse, uno de los temas que abordó Silvia Tovanen Con carretilla La relación de este último era con Jéssica Selassieel anterior compañero de cuarto en la casa y el ganador del novia vip.

Entre los dos había LigarSin embargo, desapareció al poco tiempo, precisamente por orden de carretillaLo cual, sin embargo, no oculta su aprecio Jéssica SelassieLo que no descarta la frecuencia alejada de las cámaras de realidad:

ella es hermoso. Una de esas mujeres que te hace reir es Inteligente. Probado para ser hermoso, puro y limpio. hay uno grande amistad. No habia nada fisico porque no se podia hacer nada ahi y luego yo no queria hacer nada y habia dioses pequeñas cuencaspero nada especial.

es un hermosa mujer. No creo que esté enamorada, no me conoce fuera del contexto de cámaras y micrófonos todo el día. me gustaria continuar con mi trabajo amistad Con ella puedo decir esto, pero no te digo que estoy enamorado y quiero verla enseguida, no sé.

Supongo que ahora será un circo, no es el momento para que ninguno de nosotros comience algo. Quiero decir, no quiero tener un romance con nadie en este momento. ser amigos, Punto. Es bueno ser amigos. Entonces en estos tres días de libertad habrá encontrado tres mil hombres más hermosos y más ricos que yo. creo que un Jéssica ha pasado cocido Él lo tenía para mí.