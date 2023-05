Bandici desata “Juventus robó, Gravina mejor cambia al narco” | Otras ligas Italia

no andes con rodeos Presidente de Ternana Stefano Bandicci, el nuevo alcalde de Ternien relación con el árbitro A de la Juventus reproducción de televisión: “Con todo respeto a Gravina, creo que tiene que cambiar a los narcos, dijo algo muy serio para un hombre en un puesto como el suyo. Se equivocó, lo que dijo no tenía sentido, tal vez quiso decir algo diferente. No hay nadie que se pueda considerar por encima de la Ley, porque si no, perdón, mañana voy a robar un banco y con ese dinero puedo solucionar mis problemas. El mundo del fútbol debería sobrellevar más los problemas cotidianos. , pero el Chievo tuvo una situación similar y quebró. Todavía entiendo un poco el mundo del fútbol, ​​la Juventus tiene deudas increíbles como el Milan y el Inter, es un mundo que hace vivir muy bien a jugadores y entrenadores, pero luego mata a los jefes. Hablo a Gravina? Siempre hay discusiones, la Serie A se lleva mucho mas dinero que nosotros y hay discusiones increibles entre A y B, En B tenemos gastos increibles y de hecho el que sube a A baja poco despues, hoy no hay mucho dialogo .” el mundo del futbol me da asco

“Siempre actué de la manera correcta, pagué los impuestos que tenía que pagar, los salarios que tenía que pagar. El mundo del fútbol es especialmente asqueroso para mí, cada vez que surge algo más, hay muchas fechorías que se pasan por alto”. Creo que desde mañana empezaré a robar para ahorrar algo de dinero, luego espero que me absuelvan porque gano mucho dinero y estoy en el mundo del fútbol. Creo que hay decenas de ligas entre A y D que hay que eliminar, hay que reequilibrar las cosas, porque quien hace con ciertos trucos inevitablemente tiene más que con otros. De nada sirve que alguien sea admirado, y aquí hay que volver al concepto de justicia. De lo contrario volvamos a 1979, los hombres pueden matar a las mujeres si creen que son zorras, pero las mujeres no pueden matar a los hombres. Necesitamos reconectar el cerebro, hay cosas más allá del rectángulo verde, hay quienes roban y no roban, si has robado. , acepta tu frase, vale para todos, no pueden dejar de avanzar a la Juventus, Milan o Inter, de lo contrario tenían su propio campeonato. Todos gastamos dinero para que el campeonato sea gratificante, con categorías, altibajos, cualquiera que venga. de A jugará en B y todos los que vengan de B jugarán en A. Lo mismo ocurre con C. Consideren estos barcos interconectados, la Serie A divide el dinero Mal, en Inglaterra y España las cosas son diferentes.