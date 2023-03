Bancos, con la crisis de Credit Suisse, el entretenimiento es mundial – Corriere.it

Eso explica los colapsos bancarios que ya han ocurrido, los terroríficos, desde California hasta China pasando por Suiza. El resto es técnico. Se anotó -también lo escribí ayer- que El banco de Silicon Valley también fue mal administrado porque tenía simpatías políticas demócratas., y se benefició de la desregulación en 2018 (que Trump firmó con apoyo bipartidista en el Congreso), una medida que eximió a los bancos pequeños y medianos de las reglas más estrictas. Aunque todo es verdad Esta buena explicación del crac de California no se aplica en absoluto a los vientos de pánico que azotaron a Credit Suisse y obligó al Banco Central Suizo a intervenir en su nombre. Credit Suisse estaba sujeto a las reglas más estrictas de Europa sobre los megabancos, pero no fueron suficientes para protegerlo de una fuga de depósitos..

La verdad es Todo el sistema bancario está lleno de burbujas. En la época en que todo parecía permitido, el dinero costaba cero y endeudarse era fácil. Ahora que esa era ha pasado y ha llegado la marea baja, los eslabones débiles del sistema están dando tumbos por todas partes. No hay un solo tipo de banco en riesgoHay un océano entre Silicon Valley Bank y Credit Suisse. Ahora, otro banco regional estadounidense está temblando, es la Primera República: para superar esta otra falla, JP Morgan Chase está moviendo a Morgan Stanley y otros grandes nombres en Wall Street para que le proporcionen capital.

mientras, La persona que no quiere correr riesgos es Xi Jinping. El sistema bancario chino está lejos de ser sólido. Acompañando su financiación estaba la horrenda burbuja especulativa en el sector inmobiliario. Han surgido dudas sobre la salud de algunos bancos desde que comenzó a desinflarse la burbuja inmobiliaria china. Xi Jinping responde a su manera: tomando medidas enérgicas contra la supervisión bancaria… y fortaleciendo el papel del Partido Comunista en las autoridades de supervisión. Como dice el viejo refrán: «Para un hombre que solo tiene un gran martillo, todos los problemas parecen clavos.». Dar más poder al Partido Comunista es la panacea, en la lógica de Xi. Sin embargo, la parábola del mazo también se aplica a los Estados Unidos. Ante las crisis bancarias, la reacción estadounidense es mitigar el impacto de la contrarrevolución monetaria iniciada con el alza de las tasas antiinflacionarias. Los rescates de Silicon Valley y Signature Bank fueron muy generosos, tal vez exagerados. A expensas de la sociedad (y no importa si otros bancos, depositantes o contribuyentes pagan en primer lugar) Incluso aquellos depositantes extremadamente ricos que de acuerdo con la ley no deberían haber disfrutado de tal protección completa fueron compensados ​​al 100%.. Además, se multiplican los llamados a la Reserva Federal para que deje de subir las tasas de interés (que comenzaron antes que el Banco Central Europeo y fueron mucho más fuertes, de cero a 4,5%).