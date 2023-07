Avalancha Mediaset Barbara d’Urso de Vittorio Feltre: “una patada en el culo”

Mediaset se equivoca al “dejar” a Barbara D’Urso, que ya no está en los planes de la compañía tras años de honorable servicio que culminaron en altos índices de audiencia y un vínculo con una audiencia unida. Una defensa de que el presentador no es “oficial”, sino que quiere ser “diseño de la realidad”, viene de Vittorio Feltre, quien dedicó un largo artículo a la historia en Libero. En primer lugar, el jefe de redacción del periódico se niega a etiquetar a la “basura” asociada a D’Urso: de hecho, “es una infatigable adicta al trabajo capaz de llevarse la cuenta a casa gracias a su televisor, por mucho que afecte a la gente. En sus narices , los que tratan de darse tono además de los envidiosos, siempre son tantos cuando uno es bueno, y trabaja, y agrada, y divierte, y divierte, pero también informa, y ​​cuenta de sociedad, costumbres, noticias , y la vida de este último.

Lea también: Barbara d’Urso, impactante revelación: “Me llamaron tr*** y…”

En definitiva, “Alfa Romeo difícilmente podrá sustituirlo”, escribe Feltri, que posee más de una acción de la cadena: “Mediaset le está dando patadas en la espalda y se deshace de él a toda prisa, incluso antes de la expiración natural del contrato que será en diciembre ¿será este el nuevo ciclo que La compañía fundada por Silvio Berlusconi está a punto de lanzar unos días después de la muerte de este último?

Lea también: Bárbara D’Urso, impactante exabrupto contra Mediaset: “Ya basta”, su verdad

“Espero que Canale 5 no se convierta en Raitre, no se despersonalice, no se revolucione tanto como para convertirse en algo que los espectadores ya no conocen, y los espectadores que ya están muy decepcionados de que en septiembre no verán nunca Barbarella”. escribe la desdeñosa basura de Feltre Naming: “Francamente, estoy cansado de la tendencia predominante de criminalizar y despreciar todo lo que le gusta a la gente, es decir, lo popular, desde el político hasta el presentador. En mi opinión, lo que satisface el gusto italiano es no abandonarlo sino evaluarlo. Nuestra tarea no es educar, ni moralizar, ni suavizar. Quizá convendría abandonar esa base sobre la que solo nosotros nos hemos colocado. De la que tarde o temprano caeremos. De hecho , ya nos hemos derrumbado”.