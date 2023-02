Automatice la mayoría de los equipos HVAC analógicos

Aunque la quema de leña no es una solución de calefacción ideal, tiene una serie de ventajas sobre los aparatos de calefacción modernos. Es un recurso renovable, no agrega carbono a la atmósfera en escalas de tiempo geológicas como los combustibles fósiles, se puede recolectar localmente con herramientas simples y no requiere infraestructura moderna para respaldarlo. Sin embargo, las estufas de leña no son algo de alta tecnología y, como resultado, no son particularmente susceptibles de automatización. Al menos a excepción de esta estufa de leña de [jotulf45v2].

Si bien esto no automatiza la carga o el control directo de una estufa de pellets moderna, ayuda [jotulf45v2] Conozca los mejores momentos para cargar más leña en la estufa y ayude a mantener la estufa en el rango de temperatura adecuado para evitar la peligrosa formación de creosota dentro de la chimenea debido a las quemaduras a baja temperatura. Dos sensores de temperatura, uno en el quemador y otro en el tubo del quemador, controlan la temperatura de escape del quemador. Alimentan datos al sistema Node-RED que se ejecuta en Raspberry Pi, que notifica automáticamente al usuario a través de un mensaje de texto cuando se alcanzan ciertas temperaturas del quemador.

Para cualquier persona que calienta leña, herramientas como esta son indispensables para ayudar a evitar perder una cantidad de tiempo innecesaria para calentar el fuego rápidamente sin sobrecargar la estufa. Las estufas de pellets modernas tienen algunas de las comodidades más modernas como estas incorporadas, pero muchas de las ventajas de usar leña se pierden con estos electrodomésticos. También hay muchas otras formas de calentar con leña; Eche un vistazo a esta caldera de madera personalizada que también funciona como calentador de agua.