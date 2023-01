‘Aumentó la repatriación’: la vigilancia de la UE ante la emergencia migratoria

en el archivo inmigración Parece que la gran noticia llegó hoy desde Estocolmo. Primero las declaraciones del ministro del Interior holandés, Eric van der Burgh, que abrió la posibilidad de una pared entre Turquía y Bulgaria. Esta es la posibilidad mencionada ayer por la canciller austriaca. carl nehammerSegún el cual el límite debe ser sellado. “ Fuentes en Viena confirmaron más tarde que la Unión Europea debería asumir la responsabilidad de construir el muro que separa los territorios búlgaro y turco. “.

Ahora se han añadido las palabras del propio Ministro del Interior sueco, María Mallmer Steinegarda favor de trabajar de inmediato para aumentar i Repatriación. Un anuncio que no es secundario, teniendo en cuenta que Suecia es el actual presidente de la Unión Europea. Quizá no sea casualidad que a las palabras de la presidenta del comité, Ursula von der Leyen, se añadieran las palabras de la ministra sueca.

“La migración es un desafío europeo al que debemos dar una respuesta europea, dijo el director ejecutivo senior en Europa, en el último año hemos visto una mayor demanda en nuestra gestión de la migración. La inestabilidad geopolítica, las tendencias demográficas y el cambio climático se suman a las presiones La Unión Europea ha visto un marcado aumento en el número de llegadas irregulares en rutas a través del Mediterráneo y los Balcanes Occidentales, las cifras más altas desde 2016. La gestión de la migración también ocupa un lugar destacado en la lista de problemas para los que los ciudadanos esperan una respuesta firme de Los Estados unidos.”

“Necesitamos utilizar todas las herramientas para aumentar la rentabilidad”

“ Necesitamos pasar de las palabras a los hechos con respecto al retorno de los inmigrantes que no tienen derecho a permanecer en Europa, porque las cifras actuales son insuficientes e impiden que algunos Estados miembros gestionen las nuevas llegadas. Así apareció por primera vez Maria Malmer Stenegaard en las declaraciones que siguieron al Consejo de Ministros Europeos del Interior.

Las palabras de un gobierno al frente de la Unión Europea durante los próximos seis meses tienen un peso significativo. En primer lugar, porque la presidencia rotatoria europea ha reconocido el estatus dificultad en el que hay diferentes gobiernos comunitarios.

Ciertamente no es una circunstancia obvia. Muy a menudo, de hecho, los países del norte de Europa, no implicados directamente en los flujos migratorios que proceden de las rutas mediterráneas, han cuestionado de algún modo la existencia deEmergencia. Incluso cuando los ritmos a la baja en Italia parecían tan fuertes, la solidaridad tangible no siempre llegaba de Bruselas o de los gobiernos de la UE.

En este sentido, el gobierno sueco puede dictar un cambio de ritmo, reconociendo las graves dificultades que experimentan quienes se ven obligados a convivir con el fenómeno de la inmigración más que nadie. “ Se deben utilizar todas las herramientas – agregó el Ministro del Interior sueco – para lograr el objetivo de aumentar las repatriaciones. Ya se trate de herramientas diplomáticas, comerciales o legales o de ayuda al desarrollo “.

Ursula von der Leyen volvió a repetirlo. “ Dijo que debemos intensificar la cooperación con los socios para mejorar la gestión de la migración y la repatriación. En nuestro financiamiento externo, estamos superando significativamente la meta del 10 % para el gasto relacionado con la inmigración”.

Porque Estocolmo está presionando la repatriación

Por ello, la presidencia rotatoria de la Unión Europea trabajará en los próximos seis meses para alcanzar un un acuerdo sobre la repatriación. Quizás la elección sueca esté relacionada con razones relacionadas con la política interior y exterior.

En el frente interno, el gobierno de Estocolmo está llamado a dar respuestas importantes a los votantes que lo votaron precisamente tras el fracaso del modelo sueco. mayoría de centro-derecha, animada por el apoyo externo del partido demócratas suecos (a la derecha de la escena política interna), se centra en una dura represión de los inmigrantes ilegales y en políticas capaces de dificultar la entrada de otros inmigrantes.

En el frente externo, sin embargo, el tema de la repatriación ha estado en el centro del debate europeo durante años. En el último plan migratorio presentado por la Comisión Europea, las políticas de retorno ocupan un lugar clave.

Estocolmo anunció, en vísperas del inicio del semestre de su presidencia, a través de su embajador en Bruselas, que no tenía en su agenda la aprobación de un nuevo reglamento de adhesión sobre la gestión del fenómeno migratorio. De hecho, no se puede aprobar un nuevo plan antes de 2024. Sin embargo, Suecia tiene la intención de dejar huella trabajando hacia reglas más claras y efectivas sobre retornos.