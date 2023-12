Atracan a turistas en Spavanta: roban el coche y se saltan las vacaciones en la India

El ataque fue descubierto tras llegar al hotel de Orio. Los enlaces ahora se están examinando con enlaces similares realizados en Campagnola.

A través del sistema de seguimiento de uno de los dos portátiles, la pareja descubre que la última ubicación es a través de Spaventa.. Entonces nada más. “Anulamos el viaje a la India y aquí empezaron muchos problemas que afortunadamente la comisaría de Bérgamo pudo solucionar. Pude obtener el nuevo pasaporte, pero todavía tengo que solicitar un documento de tránsito para volver a ingresar a los Estados Unidos. Las vacaciones de mi esposa y yo terminaron con un poco de mal sabor de boca. “Crecí en Catania: allí me esperaba algo así, pero no en Bérgamo.” No había señales de que el Panda hubiera sido asaltado: o lo habían dejado abierto por error, lo que no significa que lo sucedido haya ocurrido. menos grave… o se había utilizado Los ladrones desarrollaron un dispositivo que desactiva los mandos a distancia del cierre centralizado, una tecnología utilizada sobre todo en las estaciones de servicio de las autopistas. Precisamente en la noche del jueves al viernes, el mando policial detuvo a tres personas acusadas de tráfico Robo -pero con robo- en Campagnola: Se intenta comprender si los hechos tienen relación con el robo que sufrieron los dos turistas hace unas horas.