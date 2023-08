Atletismo, Gianni Iapichino: “No quería entrenar a Larisa en la Copa del Mundo sin que él se escondiera”. Y sobre la otra hija, Anastasia…

Larisa Iapicheanu ha ganado tres prohibiciones de la Liga Diamante esta temporada Ganó la medalla de plata en el Campeonato Europeo Indoor, empujando 6,97 m bajo techo y 6,95 m al aire libre. Toscana será uno de ellos Los grandes favoritos en el Mundial, que se celebrará en Budapest del 19 al 27 de agosto. 21 años Entrenado por el Padre Gianniquien fue invitado en atletismo 2Uque emite el canal de YouTube OA Sport.

Gianni Iappichino habló sobre el camino que lo llevó a entrenar a su hija, Larissa Cómo ha evolucionado los últimos dos años:Creo que le dije a Fiona que nunca entrenaría a nuestras chicas. Tenía miedo de la relación padre-hija e hice todo lo posible para encontrar un sistema para Larisa que le permitiera calmarse sin la influencia de su padre o su madre. No esperaba que decidiera cambiar de entrenador y me lo pidiera. Como lateral, tras los partidos de interior del Torun en 2021, me di cuenta de que algo se había roto con su entrenadora, vi que ya no era ella misma desde el punto de vista emocional, la vi preocupada y pensativa. Esto fue acompañado por el hecho de que en las competencias al aire libre ya no era la atleta de rendimiento que se ve en invierno, sino una atleta problema. Después de la Golden Gala me pidió que la entrenara porque ya no tenía ganas de entrenar con Gianni Cecconi. Como padre, le dije que tenía que estar segura y que esto no debía ser una salida temporal. A partir de ahí empezó el camino, que fue insidioso porque tenía poco más de una semana para preparar a los italianos y un poco más para las olimpiadas, me costaba tomar cartas en el asunto. Accidentalmente se lesionó en Absolutos, clavó gravemente el pie en la arena y se torció el ligamento deltoides, por lo que tuvo que renunciar a los Juegos Olímpicos.“.

El ex plusmarquista italiano continuó en el salto con pértiga:”Empezamos de nuevo a finales de agosto de 2021, también porque no la conocía como atleta. La convivencia entre el deportista y el entrenador debe ser fuerte, y el entrenador debe darse cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de que iba a ser un largo viaje, porque Larisa estaba atrasada en muchos aspectos del entrenamiento, es decir, técnicamente, no solo en los saltos sino también en todos los diferentes ejercicios. Trabajamos mucho y el año pasado Larisa acumuló mucha experiencia, mostró una gran madurez en muchas carreras, pero faltó el delantero. Sin embargo, hemos establecido una base y este año han llegado los frutos. En casa este año casi derrota a Mihambo en Berlín y ahí, a mi juicio, fue el punto de inflexión porque ahí se dio cuenta de que podía ser considerada digna de la más fuerte. A partir de ahí fue la escalada que lo llevó a ganar una medalla de plata en los Campeonatos de Europa Indoor y victorias en tres competiciones de la Liga Diamante, que podrían considerarse finales olímpicas o mundiales.“.

El objetivo de la cámara apunta claramente a los inminentes Campeonatos del Mundo.:”No podemos escondernos del Mundial, sería paradójico. Larisa puede considerarse una de las más fuertes del mundo. En los últimos dos meses ha sido el más fuerte. Sin embargo, esto no quiere decir que la Copa del Mundo vaya a ser muy difícil porque muchos deportistas quedarán atrapados a pocos centímetros. Lamento que Mihambo no esté, la conocíamos muy bien, la respetamos y quiere mucho a Larissa. Lo que me impresionó fue el hecho de que las chicas en el mundo del salto de longitud tienen una alta opinión de Larisa, a todas les gusta mucho y hay una sana relación de competencia. Desafortunadamente, Larissa no irá allí como una extraña. Las expectativas son altas con todo lo que conlleva. Larisa ha demostrado que sabe manejar este tipo de presiones.

Pase también sobre Anastasiasegunda hija de Gianni Iappicino y Fiona May:A Anastasia le está yendo bien, terminó la escuela secundaria, no tiene tarea que hacer este año, puede relajarse por completo durante el verano. El talento se mantuvo, del tenis pasó al fútbol porque tenía amigos que la empujaban. El año que viene, cuando empiece el bachillerato, vendrá a estudiar cerca de mi casa y entonces a ver si es el momento adecuado para convencerla de que se acerque al atletismo, pero esa debe ser su elección. En un esfuerzo por lograr que encuentre un entorno adecuado y estimulante, tal vez podría dedicarse al atletismo, no necesariamente en el salto de longitud, sino en lo que es“.

Foto: FIDAL/Colombo