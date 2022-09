Arisa, la repugnante confesión años después: “Déjame ser una oveja porque…”

La reconocida cantante, que ha cambiado su apariencia varias veces a lo largo de los años, habló sobre su pasado durante una entrevista y admitió algunas cosas que la hicieron sobresalir.

arisa, A la oficina de registro Rosalba PepaEs una famosa cantante de la escena italiana que ha sufrido el paso de los años de los grandes. transformaciones. Como era tímida y torpe, se presentó a sí misma. Festival de San Remo Todo el mundo está asombrado con su aspecto cincuentón y su gran voz, ha pasado tanto tiempo.

Era 2009 y la canción sinceridad Fue solo el punto de partida para esa linda chica con gafas y flequillo; A lo largo de los años, su apariencia ha sufrido muchos cambios y hoy, como una hermosa chica de cuarenta años, Arisa tiene un cuerpo impresionante y cabello largo en este momento.

El pasado de Arisa: Confesión

Pero si vemos que hoy Paladín derechos LGBTQ y derechos LGBTQ en todo el mundo, además de desarrollar positividad corporalEn el pasado, la cantante enfrentó varios problemas por su origen y apariencia, como tuvo la oportunidad de confesar hace algún tiempo durante una entrevista con mensajero.

Así, Arisa revive aquellos momentos en los que fue acosada por sus compañeros: “En la secundaria definitivamente no estaba entre las chicas más hermosas. se burlaron de mi Por la nariz o porque no tenía mucha ropa puesta. Para otros eran bromistas pero yo los tomaba en serio, me afectaban. Yo vivía en el campo, mi padre siempre tuvo animales, y daba la casualidad de que llevaba ovejas a pastar cerca de la carretera por donde pasaba el autobús con mis “amigos”. que empezaron Llámame oveja, para decirme que me he esparcido“.

Las palabras duras pueden doler, pero Arisa tiene la oportunidad de redimirse como adulta, demostrando que esta chica tímida y víctima de bullies ha logrado hacer grandes cosas en su vida.

¿cirugía? Error

Pero quizás precisamente gracias a algunas de las cualidades que abordó de niña, la cantante lucana tuvo un período en el que recurrió a la falta de sentido de la belleza. Cirugía plásticaNos disculpamos por eso más tarde. De hecho, dijo: “Detuve situaciones que me dolían. Estaba buscando el modelo perfecto que me estaba poniendo en un aprieto. La sociedad tiende a hacernos sentir mal centrándonos en la estética. Detrás está el deseo de sentirse aceptado. Pasé mi tiempo mirándome en el espejo. veme mas hermosa Pensé que era una forma de llenar los vacíos, Así que me enamoré de él”.

Afortunadamente, hoy es consciente de su encanto y de que la perfección no existe y que sí somos hermosos precisamente porque todos somos diferentes: “Solía ​​pensar que tener los labios más carnosos sería más agradable. Pero en ese intento no me reconocí y fui el primero en gustarme menos”.