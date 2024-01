Arezzo, el dueño del restaurante gay, cierra el lugar: “Yo, que Selvagia Lucarelli ridiculizó como Pedretti”.

Mariano Scognamiglio, un restaurador gay de Campania, pero de Arezzo de adopción, ha decidido cerrar definitivamente su restaurante “Da Mariano”. “Yo también fui víctima del ridículo de los medios y también estuve expuesto a ello. Tormenta de mierda Por sus sospechas, Selvagia Lucarelli, al igual que su colega suicida de Sant'Angelo Lodigiano, acusó, entre risas, al empresario de la propietaria de la pizzería “Le Vignole”, Giovanna Pedretti, que fue encontrada muerta tras la polémica que estalló por una supuesta falsedad. reseña de su restaurante. Los medios informaron sobre su historia, recuerda. Corriere della SeraEl pasado mes de abril, cuando él mismo denunció en algunas entrevistas el “boicot de los vecinos de Arezzo” por ser gay. Ella dijo en ese momento: “Todo empezó cuando participé en el programa “4 Restaurantes” de Alessandro Borghese, y durante el programa mi preferencia sexual se hizo explícita, también gracias al beso que intercambiamos con mi pareja durante la transmisión”.

Acusación

El dueño del restaurante acusó a la periodista Selvagia Lucarelli de contribuir al declive de su negocio: “Por Dios, no cedí sólo porque ella puso en duda lo que dije sobre los clientes que huyen del restaurante por mi orientación sexual, sino ciertamente por su peso también. Yo también me sentí desnudo ante la tormenta mediática, y comprendo a la señora que no pudo soportar el ridículo y terminó así”. La referencia es un post de Lucarelli del 4 de abril, cuando el periodista cuestionó el relato de Scognamiglio: “ Una historia ridícula… Se despierta después de tres años y dice: “La gente de Arezzo es homofóbica… pero ¿por qué publican esto?” “Leemos sobre la epidemia. No es mediante la recaudación de fondos como los habitantes de Arezzo cambian de opinión”.

La reacción del dueño del restaurante

Desde aquel día, explica Scognamiglio Corriere della Sera“La recaudación de fondos que comencé se detuvo o casi se detuvo, y la brecha entre la ciudad y yo creció. Basta con mirar la cantidad de dinero que llegó antes y después del tweet. Era solo cuestión de tiempo antes de que el tweet se cerrara en ese momento. .” Ahora, casi un año después, el restaurador ha decidido bajar definitivamente las puertas de su restaurante. “Otro restaurante multiétnico vendrá en mi lugar, ya que ahora todos en esa zona son así. Paciencia, mientras nadie se queje. Ahora – continuó el dueño del restaurante – sigo dando clases como profesor temporal de negocios en una de las escuelas secundarias de la ciudad. Luego, el mensaje a Lucarelli: “La gente como usted debería pensárselo dos veces antes de lanzarse directamente a la vida de la gente corriente. Concluyó diciendo que están acostumbrados al bombo mediático, pero sentimos que nuestra privacidad está expuesta. Y funcionó bien para mí, al final simplemente cerré el lugar y realmente no pienso en hacer gestos de autolesión”.

