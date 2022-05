Aquí está la última selfie del desvanecido módulo de aterrizaje Insight Mars

La NASA ha compartido el autorretrato final que tomará el módulo de aterrizaje Mars Insight, que muestra paneles solares revestidos de polvo que se mezclan con el regolito circundante. Se espera que la misión InSight finalice este año, y la sonda necesitará toda su potencia restante para recopilar la mayor cantidad de datos científicos posible.

En una conferencia de prensa la semana pasada, la NASA anunció que Es probable que InSight cese todas sus operaciones a finales de 2022. El final de la misión se debe a la cantidad de polvo que se acumula en los paneles solares de la nave espacial, lo que limita la cantidad de energía que puede extraer la nave espacial.

Durante tres años, InSight ha estado trabajando arduamente en la superficie de Marte, Tomando fotografías del cielo marciano Y usa el sismómetro para detectar pantanos. Durante dos años, la sonda ha intentado usar la sonda de calor “Mole” para perforar la superficie de Marte. Antes de que la herramienta se atasque en el suelo esponjoso. A principios de este mes, el módulo de aterrizaje Descubre la mayor actividad sísmica conocida hasta la fecha En otro planeta: un terremoto de magnitud 5 ocurrió en algún lugar dentro de Marte.

La sonda también dio a los científicos Mejor mira los interiores de Marte, Así son los sistemas geológicos y sísmicos que operan en el planeta hoy. InSight ha detectado hasta ahora 1.313 terremotos, y hasta ahora puede detectar más antes de que finalicen sus operaciones científicas.

The mission’s end has been a creeping certainty. The lander has previously been Aplicado en modos seguros de las tormentas de polvo marcianas. medidas puente Ayudó a eliminar algo de polvo de las placas, es decir, arrojando deliberadamente polvo marciano sobre el polvo para expulsarlo, pero tales medidas parecen haber prolongado lo inevitable.

Esta última selfie fue tomada el 24 de abril y muestra la cantidad de polvo que se ha acumulado en los paneles solares de la nave espacial. Es mucho más polvo que el que se encontró en la primera y segunda selfies del módulo de aterrizaje. Tomada en diciembre de 2018 Y Entre marzo y abril de 2019.

Los selfies son un mosaico, lo que significa que están unidos a partir de varias fotos, y cada foto requiere que el brazo robótico que sostiene la cámara de aterrizaje esté en una posición diferente. Con la disminución de las fuentes de alimentación, las selfies simplemente no valen la pena agotar las baterías, y el brazo robótico se moverá al modo de descanso (o “modo de retiro”) este mes, según la NASA.

En la conferencia de prensa de la semana pasada, Cathia Zamora García, subdirectora de proyectos de InSight, dijo que las operaciones científicas del rover terrestre podrían terminar a mediados de julio, pero que el clima marciano es impredecible.

No importa cuánto tiempo le quede a InSight, es probable que nunca volvamos a ver el módulo de aterrizaje en un panorama tan grandioso.

