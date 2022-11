Aquí está el nuevo dios de la guerra, esta vez Ragnarök – tiempo libre

Vuelven las leyendas y vuelve el dios de la guerra. Cuatro años después del aclamado título de 2018, Santa Monica Studio vuelve a la acción sobre los Nordic Gods publicando un nuevo capítulo, “God of War Ragnarök”, para Sony Interactive Entertainment, que estará disponible a partir del 9 de noviembre para Playstation 5 y de For Playstation 4. Una vez más, los héroes del videojuego de aventuras son Kratos y Atreus en un largo viaje a través de cada uno de los Nueve Reinos en busca de respuestas mientras las fuerzas asgardianas se preparan para una batalla predecible que acabará con el mundo. En el camino, podrás explorar paisajes legendarios e impresionantes enfrentándote a temibles enemigos en forma de dioses y monstruos nórdicos. La amenaza del Ragnarök está cada vez más cerca: Kratos y Atreus deben elegir entre su propia seguridad y la seguridad de los mundos.

Para crear un nuevo capítulo de la saga, que nació en 2005 con el primer God of War, el estudio también ha trabajado durante la pandemia, apoyándose en el trabajo desde casa de todo el equipo que dio vida a la nueva aventura dedicada a la mitología nórdica. . “Cuando decidimos continuar con la historia de God of War en 2018, dicen los desarrolladores, inmediatamente pensamos que sería una buena misión, pero luego las cosas se pusieron serias y muy rápidamente. Ahora conocemos muchas historias sobre el significado de un juego. Yo trabajar desde casa y no queríamos que De las condiciones de trabajo remotas se convirtieran en la historia de este juego. Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer una experiencia épica, cruda y honesta. En el camino, las condiciones del mundo parecían ser completamente interconectados. A nuestros temas, por lo que el equipo comenzó a reunirse en torno a la idea de construir una “manta” para calmar a los jugadores. Así, desde sus hogares, cientos de apasionados artesanos y narradores se embarcaron en la enorme tarea de arreglar minuciosamente esta ‘manta’.