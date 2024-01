Años más tarde, Eddie Martens reveló su relación con Clerici: “Me siento mal con solo recordarlo”.

Eddie Martens ha revelado una historia de fondo sobre su ex esposa Antonella Clerici. Tuvo que soportarlo todo: “Me siento mal”.

Eddy Martens, nacido en 1978, es un bailarín originario de la República Democrática del Congo. Hasta 2006 vivió una vida alejada de las cámaras, pero durante una Vacaciones en Marruecos Conoce a una de las mujeres más famosas de Italia, Antonella Clerici.

Al principio la historia de amor tuvo dificultades para despegar debido a la gran diferencia de edad. Eddie ya lo es 13 años más joven De la emisora, pero el amor triunfa sobre los prejuicios y en 2009 nació su única hija la siguiente.

Eddie se siente abrumado por la fama y comienza a trabajar en televisión como compositor de algunos programas de televisión. Pero la historia con Antonella resulta más complicada debido a las constantes discusiones y malentendidos. Después de 10 años de amor.. Relación Llega al final de la línea.

“Cuando Antonella me eligió y yo la elegí a ella, no fue un juego. Hicimos una hija a quien amo sin embargo. Acabamos de discutirNo hubo ningún compromiso en absoluto. Bueno, yo era el hombre negro más joven que quería trabajar, ¿y qué? ¿Dónde está el problema? Se necesitaba tiempo, se necesitaban palabras“, admitió Eddie hace algún tiempo a Chi.

Eddie Martens y Antonella Clerici, la relación con Miley

La historia de amor entre Eddie Martens y Antonella Clerici estuvo llena de éxitos y fracasos que los llevaron a tomar caminos diferentes luego de 10 intensos años. Con el tiempo, los dos primeros lograron hacerlo. Encontrar balance En su relación para asegurar la serenidad. la siguientesu única hija.

Durante una entrevista con Chi, Clerici dijo: “Al principio fue complicado. Luché por tener una relación con él, luego cuando fui creciendo lo busqué y ahora todo está bien. Era bueno, no forzaba las cosas. Durante un tiempo no quiso ir a Bruselas y ahora tomó sola el avión para llegar allí. Hablan francés“.

Eddie Martens, Confesión de Clerici: “Siento náuseas”.

Tras la ruptura entre Eddie Martens y Antonella Clerici, algunos rumores hablaban de A Presunta traición Presentado con el cirujano ortopédico Adolfo Panfili. Sin embargo, tras el resentimiento inicial, Eddie Martens superó el problema y reanudó su vida en Bélgica. carmen carrasco.

Sin embargo, el bailarín quiso quitar algunas piedras y contó una historia de su vida con Clerici que todavía hoy le repugna. “parte de los italianos Me insultó, se burló y me humilló.. Cuando Antonella reveló nuestro amor, fui blanco de críticas inmerecidas que rayaban en el racismo. Cuando Antonella me llevó a trabajar con ella en televisión, sabiendo que podía hacerlo, viví los linchamientos como nunca antes. Siento náuseas solo de recordar eso.Dijo Eddie.