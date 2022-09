Anna Falchi “It’s Hard…” muestra la verdad del final de su historia: los motivos de su despedida

En una larga e íntima entrevista, Anna Falchi contó aspectos muy personales de su vida y habló sobre el final de su maravillosa historia de amor. Por eso se acabó.

Anna Falchi Decidió compartir detalles importantes de su vida privada y así lo hizo en una larga entrevista en la que narró Razones para romper con su expareja. La actriz admitió que sufrió mucho hasta el final de la historia, pero no le quedó otra salida.

Anna Falchi nació en Tampere, Finlandia, y es”Actriz, presentadora y ex modelo. Llegó a Italia cuando solo tenía 6 años; Vive hasta los 16 años en Scandiano y luego se traslada a Pesaro. Inició su carrera participando en numerosos concursos de belleza, entre ellos Miss Italia 1989, donde ocupa el segundo lugar. El éxito, en ese momento, fue instantáneo: la modelo ganó cientos de portadas y compromisos publicitarios.

En 1992 fue seleccionada para un comercial de televisión. el sueñoDirigido por Federico Fellini. En 1993 inició su carrera cinematográfica con la película en el continente oscuro de Marco Risi. En 1994 protagonizó SPQR – Desde 2000 y medio de Carlo Vanzina. A finales de los 90, interpretó su papel en películas paparazzi Y el guardaespaldas – guardaespaldas.

En ese período, comienza a aparecer cada vez más en la televisión, como invitado en varios programas, entre ellos Le Zecchino d’oro Edición 40 Y el domingo en. Luego participa, como competidor, en la cuarta edición de Bailando con las estrellas En 2009 superó De norte a sur… y lo dije todo! Con Vincenzo Salmi.

Recientemente dirigió un grupo una mañana de veranoY el Hay tiempo para…, Con Beppe Convertini; A partir del 14 de septiembre de 2021 se ejecutará en Rai 2 Tu propio negocio con excepto delgado.

Anna Falchi, los secretos detrás de la ruptura

Anna Falchi estaba con Rostros famosos del entretenimiento y los negocios.primero y ante todo fiorello, con quien estuvo vinculada desde 1994 hasta 1996. Luego de que terminara su historia, la actriz fue vinculada a Max Biaggi. En 2005 me casé stefano ricucci, un empresario rumano, se separó de ella un año después. De 2008 a 2010 estuvo con denny montesi, un empresario de Rumania; Los dos tuvieron una hija.

Desde 2011 está vinculado a andrea ruggeriVice Forza Italia. Este año, después de 11 años juntos, Los dos formalizaron su ruptura.. Luego, Falci reveló los motivos de la despedida y lo que no funcionó entre ellos: “Hace un año nos mudamos juntos y no funcionó. Es difícil compartir espacios Aún más importante es la inclusión del otro en los ritmos que hasta ahora sólo distinguían los propios hábitos y necesidades. A menudo, las personas son demasiado independientes para construir un nido común día tras día. Al final, no me encontré amado y no lo vi como quería. Me sentí un poco por sentadoMe faltaba algo y eso me hizo sentir incómodo”.

¿Nos hemos quedado sin pasión? “Tal vez sí, en ambos lados. No te hace feliz con la observación. Aquí entra la valentía de las mujeres que no quieren ceder ante una situación que no va como debería y prefieren proceder desde su libertad. Asi que el dijo, Andrea fue el hombre más importante de mi vida.Siempre has respetado ser madre y me diste momentos maravillosos que guardaré en mi corazón”.